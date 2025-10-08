¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este jueves y viernes la alerta naranja en todo el litoral de la provincia de Alicante. Este miércoles la alerta amarilla comenzará en el litoral norte de Alicante a partir de las 20.00 horas. Desde la medianoche esta zona pasará a ser naranja, al igual que el litoral sur que tendrá este aviso a partir de las 06.00 horas. El interior de la provincia tendrá alerta amarilla. Estos avisos se prolongará durante todo el jueves y viernes.

La Agencia alerta de que en estas zonas se pueden recoger entre 60 y 40 litros por metro cuadrado en una hora, que podría ser de 100 litros en 12 horas. Estas alertas pueden ir acompañadas de posible granizo y rachas fuertes de viento.

¿Cuándo llegarán las lluvias intensas a la provincia de Alicante?

La intensidad de las lluvias es muy dispar dependiendo de la zona o el municipio en el que nos encontremos. Por eso hemos querido analizar a qué hora se espera la mayor cantidad de precipitaciones en las principales localidades de la provincia. Estos serían los datos por municipios, según la página web de la Aemet a las 13.00 horas:

Alicante : Aemet indica que a partir de esta tarde podría haber lluvias débiles en la ciudad y se prolongarán hasta las 07.00 horas. Las precipitaciones volverán a partir de las 11.00 horas, momento en el que serán más intensas y pueden llegar a 11 litros por metro cuadrado. Desde las 15.00 horas no se esperan lluvias.

: Aemet indica que a partir de esta tarde podría haber lluvias débiles en la ciudad y se prolongarán hasta las 07.00 horas. Las precipitaciones volverán a partir de las 11.00 horas, momento en el que serán más intensas y pueden llegar a 11 litros por metro cuadrado. Desde las 15.00 horas no se esperan lluvias. San Vicente del Raspeig: En San Vicente la previsión para este miércoles es la misma que para Alicante. El jueves las lluvias más intensas llegarán a las 12.00 horas cuando se pueden recoger hasta 10 litros por metro cuadrado. A mediodía y hasta última hora de la tarde no están previstas lluvias pero a partir de las 20.00 horas volverán a comenzar pero muy débiles.

En San Vicente la previsión para este miércoles es la misma que para Alicante. El jueves las lluvias más intensas llegarán a las 12.00 horas cuando se pueden recoger hasta 10 litros por metro cuadrado. A mediodía y hasta última hora de la tarde no están previstas lluvias pero a partir de las 20.00 horas volverán a comenzar pero muy débiles. El Campello: La previsión para El Campello es la misma que para los otras localidades de L'Alacantí, con lluvias más intensas (11 litros por metro cuadrado) el jueves a mediodía y débiles e intermitentes el resto de la jornada.

La previsión para El Campello es la misma que para los otras localidades de L'Alacantí, con lluvias más intensas (11 litros por metro cuadrado) el jueves a mediodía y débiles e intermitentes el resto de la jornada. Elche: En la ciudad ilicitana el sol lucirá durante todo el miércoles y no se espera que llueva hasta la mañana del jueves donde los acumulados podrían llegar a los 21 litros por metro cuadrado. El resto de la jornada habrá lluvias débiles y dispersas.

Estas son las lluvias que se esperan este jueves en Elche / Aemet

Benidorm: Las lluvias caerán de forma débil en Benidorm a partir de las 20.00 horas y hasta las 07.00 del viernes. A partir del mediodía las precipitaciones serán algo más intensas (8 litros por metro cuadrado) pero a partir de las 15.00 horas no se esperan más registros.

Las lluvias caerán de forma débil en Benidorm a partir de las 20.00 horas y hasta las 07.00 del viernes. A partir del mediodía las precipitaciones serán algo más intensas (8 litros por metro cuadrado) pero a partir de las 15.00 horas no se esperan más registros. Elda: Durante esta madrugada puede haber lluvias débiles pero no será hasta las 13.00 horas cuando una tormenta pueda dejar 11 litros por metro cuadrado en la ciudad. Por la tarde puede llover en algún momento puntual.

Durante esta madrugada puede haber lluvias débiles pero no será hasta las 13.00 horas cuando una tormenta pueda dejar 11 litros por metro cuadrado en la ciudad. Por la tarde puede llover en algún momento puntual. Villena : En Villena no se esperan grandes precipitaciones durante el jueves y serán dispersas durante toda la mañana.

: En Villena no se esperan grandes precipitaciones durante el jueves y serán dispersas durante toda la mañana. Alcoy: Las precipitaciones volverán a Alcoy el jueves por la mañana y, aunque no se espera que dejan grandes cantidades de agua, sí que estarán acompañadas de tormentas. El resto de la jornada serán débiles e intermitentes.

Las precipitaciones volverán a Alcoy el jueves por la mañana y, aunque no se espera que dejan grandes cantidades de agua, sí que estarán acompañadas de tormentas. El resto de la jornada serán débiles e intermitentes. Ibi : Las lluvias van a estar presentes en el municipio durante todo el jueves pero serán débiles y dispersas.

: Las lluvias van a estar presentes en el municipio durante todo el jueves pero serán débiles y dispersas. Torrevieja: Mañana de jueves de lluvia en Torrevieja acompañada de tormentas. No se esperan grandes precipitaciones pero sí que pueden mantenerse durante toda la jornada.

Mañana de jueves de lluvia en Torrevieja acompañada de tormentas. No se esperan grandes precipitaciones pero sí que pueden mantenerse durante toda la jornada. Orihuela: En Orihuela se esperan lluvias débiles durante la mañana y a última hora de la tarde.

En Orihuela se esperan lluvias débiles durante la mañana y a última hora de la tarde. Dénia: En Dénia la intensidad de las precipitaciones irá aumentando conforme avance el jueves y a partir de las 11.00 horas se pueden recoger hasta 41 litros por metro cuadrado. Después las lluvias serán más débiles y volverán a ganar intensidad durante la noche donde podrían dejar hasta 23 litros por metro cuadrado.

En Dénia la intensidad de las precipitaciones irá aumentando conforme avance el jueves y a partir de las 11.00 horas se pueden recoger hasta 41 litros por metro cuadrado. Después las lluvias serán más débiles y volverán a ganar intensidad durante la noche donde podrían dejar hasta 23 litros por metro cuadrado. Xàbia: En esta localidad de la Marina Alta se espera una previsión idéntica a la de Dénia, con lluvias muy intensas durante el jueves que podrían dejar 38 litros por metro cuadrado a mediodía.

Esta información se irá actualizando periódicamente.