Alicante suspende los actos del 9 d’Octubre por la alerta naranja de lluvias

El Ayuntamiento de Alicante suspende los actos programados para la celebración del 9 d’Octubre debido a la previsión de lluvias intensas durante la jornada del jueves. La decisión llega tras la declaración de la alerta naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que se mantendrá activa desde este miércoles y hasta el próximo viernes.

Entre los eventos cancelados figuran la Dansà Popular, prevista en la Explanada, y el concierto de la Banda Sinfónica Municipal, que debía celebrarse en la plaza del Ayuntamiento. Desde el consistorio se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución y seguir la evolución del temporal a través de los canales oficiales.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha anunciado la apertura del segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) desde las 8.00 horas del jueves 9 de octubre hasta las 14.00 horas del viernes 10. El espacio ofrecerá alojamiento, desayuno, comida y cena, además de un kit de aseo e higiene personal para las personas que lo necesiten.