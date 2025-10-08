Barcala afirma que no será un "impedimento" para que Baño venda el antiguo hotel Palas de Alicante

Barcala no será un "impedimento" en la venta del antiguo hotel Palas. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, aseguró este miércoles que el Ayuntamiento no será un "impedimento" para que la Cámara de Comercio proceda con la venta del antiguo hotel Palas a la Diputación de Alicante, una operación que supondría el desahucio de los servicios municipales que desde 2014 ocupan este edificio. En una comparecencia ante los medios, realizadas tras la presentación de un evento deportivo, Barcala aclaró que la única condición que plantea ante la transacción es que la Cámara de Comercio les comunique la situación con suficiente antelación para poder organizar el traslado de los servicios municipales que allí se ubican.

En relación a esta venta, Barcala destacó que el Ayuntamiento no pondrá "absolutamente ningún impedimento" a que la Cámara ejerza sus derechos de propiedad sobre el edificio, en alusión a la posibilidad de que decida no renovar el contrato de arrendamiento o incluso proceder con la venta. "Lo que sí que tengo que decir es que el Ayuntamiento no va a ser impedimento para que la propiedad del Palas ejerza sus derechos", subrayó Barcala, quien añadió que "lo único que pedimos como es natural, y dentro del respeto institucional, es que las cosas se planteen y se den los tiempos suficientes porque no es fácil realizar traslados de este tipo, como cualquiera por puro sentido común puede apreciar".

El alcalde también se mostró firme al rechazar cualquier sugerencia de que el Ayuntamiento pudiera actuar como "okupa". "Nosotros no vamos de okupas ni somos la okupación", indicó Barcala, haciendo un llamamiento al respeto por la propiedad privada y la legalidad vigente: "Respetamos la propiedad privada y, sobre todo, aplicamos la legalidad. Si la Cámara de Comercio con el Palas quiere suscribir una operación de venta, o lo quiera con cualquier otra institución, nosotros no vamos a impedirlo", reiteró el alcalde.

Respecto a las críticas de la oposición en la Diputación, que criticaron este proceso tildando la operación de "chantaje" debido al bloqueo de la licencia municipal para las obras de la nueva sede cameral en el edificio Panoramis, Barcala se limitó a afirmar que "sobre opiniones no opino. Las opiniones personales son opiniones".

Precisamente, este martes el gobierno de Barcala manifestaba su intención de seguir en esta ubicación: "Nosotros ahí estamos bien. Si la Cámara toma esa decisión la respetaremos y buscaremos otra ubicación, que a día de hoy no contemplamos porque queremos seguir". Así lo verbalizaba la portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, este martes, el deseo del Consistorio de permanecer como arrendatario en el inmueble, que acoge el Servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC) además de los despachos de diferentes concejalías, como Turismo y Recursos Humanos.

Conflicto por la sede del puerto

El movimiento de la entidad que preside Baño se produce en pleno conflicto por las obras sin permiso municipal, con una planta fuera de ordenación y financiadas con dinero público (el Consell de Carlos Mazón, quien conserva su plaza de gerente en la Cámara, destinó una partida de 1,5 millones), que la entidad ha acometido en el complejo Panoramis del puerto para acondicionarlo como sede.

Unas obras que el propio Baño paralizó después de que este diario desvelara la falta de licencia y que en estos momentos se encuentran bajo la lupa de los técnicos de Urbanismo que, en palabras de Barcala, son quienes tienen que pronunciarse sobre su legalidad.

Para Cutanda, "el alquiler nada tiene que ver con ese trámite del puerto", según ha manifestado la portavoz popular.

Palacio de Congresos

La Cámara debe abandonar el edificio que ocupa actualmente frente al Teatro Principal y los planes de Baño se encaminan a recuperar el Palas, no como sede de la entidad, como parece que sería lo lógico a la vista del conflicto que mantiene inutilizada la de Panoramis, sino para ponerlo a la venta.

Su hoja de ruta pasa porque sea la Diputación de Toni Pérez la que se haga con el inmueble, que lo compraría para instalar ahí la sede de Suma, el órgano encargado de gestionar y recaudar tributos municipales de ayuntamientos de la provincia, entre los que no está el de Alicante. Según ha podido saber este diario, las instalaciones han sido tasadas y valoradas en unos 10,5 millones de euros.

Una decisión que, de concretarse, pondría en jaque el futuro Palacio de Congresos, tal y como está diseñado tras el concurso de ideas impulsado por la propia Diputación, que también ha de aclarar ahora su vinculación económica con el proyecto. "San Carlos", el ganador, planteaba que en ese espacio se levantara la Torre Suma (precisamente para albergar dichas instalaciones), figurando en el diseño como una construcción emblemática con el doble de altura.

Suma no sabía nada

Fuentes de Suma, entidad que gestiona los tributos en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Alicante, afirman que la posibilidad de la compra de la sede por parte de la Diputación “depende de la Presidencia” de la institución provincial y aseguran “desconocer detalles” sobre el desenlace de esta situación.

Por otra parte, afirman que no contemplaban ubicaciones diferentes de la sede central del organismo a la proyectada en el futuro Palacio de Congresos, que se ubicará en el puerto, aunque matizan que se hicieron “estudios técnicos” para “explorar otras posibilidades de situación”, entre las cuales se hallaba la del antiguo hotel Palas e incluso “edificios de nueva construcción”.

Sobre estos estudios, las mismas fuentes afirman no recordar las fechas en las que se llevaron a cabo, y niegan tener “cualquier tipo de opinión” sobre la posibilidad de que la futura sede central de Suma se ubique en el antiguo hotel, ubicado en la plaza del Mar.