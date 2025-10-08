Una prohibición por barrios: las zonas de Alicante donde no se podrán abrir alojamientos turísticos

Las nuevas medidas anunciadas por el Ayuntamiento de Alicante con la intención de poner coto al turismo masivo afectarán exclusivamente a aquellas zonas que se consideren "saturadas". Áreas en las que el índice de plazas alojativas por habitante supere el 0,187 como es el caso de algunos sectores de San Blas, el Mercado Central, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, San Gabriel, entre otros. En estos distritos, las asociaciones de vecinos aprecian las limitaciones "insuficientes" mientras que, en Playa de San Juan, el colectivo de residentes se inclina por todo lo contrario: "Hay margen de crecimiento", señala.

Tras la suspensión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico en Alicante, que entró en vigor en enero, el ejecutivo de Luis Barcala dio a conocer este martes su "receta" para tratar de garantizar la "convivencia" entre vecinos y visitantes. Principalmente, se fijará un límite de plazas por habitante, se decretará la prohibición total en zonas saturadas, se obligará a que estos pisos tengan acceso independiente cuando se encuentren en bloques residenciales y convertir en alojamientos los bajos de las principales calles comerciales.

Plano de la ciudad con las zonas saturadas marcadas en rojo. / INFORMACIÓN

En concreto, tal y como se puede consultar en el mapa facilitado por el Ayuntamiento, las áreas en las que se supera el índice fijado por el gobierno local afectan a sectores de: Urbanova, El Palmeral, San Gabriel, Benalúa, Centro Tradicional, Casco Antiguo, Mercado Central, San Antón, Albufereta, Carolinas Altas, Carolinas Bajas, Campoamor, Altozano, El Pla, San Blas, Playa de San Juan y Juan XXIII.

No obstante, en las áreas afectadas, las asociaciones de vecinos piden ir más allá y creen que la hoja de ruta del gobierno local es poco ambiciosa. En el entorno del Mercado Central, Jesús Martín-Estudillo cree que se trata de acciones "cortas y escasas, que no tendrán una incidencia real a día de hoy". El presidente del colectivo de residentes del barrio opina que "están pensadas a largo plazo", pero asegura no entender "por qué no se ha apostado por medidas directas", como informar a los ciudadanos sobre cómo proceder cuando se convive con un piso turístico ilegal.

"Se carece de vigilancia y somos conscientes de que se ofertan muchas más viviendas ilegales de las que hay registradas, lo que sufrimos los vecinos", añade. Además, Martín-Estudillo apunta que "faltan medidas complementarias" que solventen problemas derivados de la presión turística, como la falta de aparcamientos.

"Límite desproporcionado"

En la misma línea se pronuncia Lorenzo Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante, que engloba colectivos de San Gabriel, Gran Vía Sur, Parque del Mar...: "El límite me parece una barbaridad, quiere decir que prácticamente se permite un 20 % de plazas de alojamientos turísticos". Pérez incide también en que "no se limita el número de plazas totales en la ciudad", sino que se fija únicamente por barrios, "extendiendo las zonas saturadas como una mancha de aceite hacia los barrios de la periferia".

El presidente de la federación manifiesta que las licencias para pisos turísticos "se deberían limitar a edificios protegidos que estén prácticamente en ruina, necesitados de una intervención y en los que no viva gente", para potenciar su rehabilitación y minimizar el impacto sobre el tejido residencial de la ciudad. Además, reclama estudiar "posibles medidas para revertir ese posible uso turístico o que las licencias sean condicionadas a un plazo determinado" para que en plazo de 10 o 15 años esos inmuebles vuelvan a ofertarse como residenciales.

San Blas: "Tendremos que irnos a otro sitio"

Tampoco en San Blas están convencidos de las nuevas medidas. Encarni López, presidenta de la asociación de vecinos del barrio, se muestra "harta" de la situación: "No queremos más turistas, Alicante está saturado y al alcalde solamente le preocupa el turismo".

La portavoz vecinal recuerda que son los residentes "los que pagan los impuestos" mientras tienen que lidiar con "calles destrozadas y parques sucios", al mismo tiempo que el Ayuntamiento rechaza aplicar una tasa turística a los visitantes. "No queremos más hoteles ni más turistas, queremos una ciudad limpia y tranquila. Al final vamos a tener que buscar otra ciudad u otro pueblo porque nos están quitando nuestros barrios", remarca.

Carolinas: "Medidas cosméticas"

En Carolinas, otras de las zonas saturadas según el análisis del Ayuntamiento, lo anunciado por el gobierno del PP constituye una batería de "medidas cosméticas", según el Sindicato de Barrio.

Su portavoz, Llorenç Saval, cree que la reacción municipal "llega tarde" y en un momento "en el que la ciudad está colapsada" a nivel inmobiliario. "Hay entre tres y cuatro desahucios al día, con precios en máximos históricos y familias que viven en la calle o hacinadas en pisos que no están en condiciones". Para Saval, "Barcala sabe que hay elecciones en año y medio" por lo que "quiere intentar demostrar que ha hecho algo y empezar la campaña".

En Playa de San Juan "aún hay margen"

Distinto ven el problema desde la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos, de Playa de San Juan. Su presidente, José Caracena, cree que el barrio (pese a que cuenta con zonas saturadas, según el Ayuntamiento) todavía tiene capacidad para asumir un mayor volumen de visitantes, lo que sería "beneficioso" para la zona.

"Aquí habría que facilitar suelo hotelero y permitir licencias de apartamentos turísticos en bloques completos para minimizar el daño a los vecinos", sostiene Caracena. El portavoz vecinal considera que "afortunadamente, los turistas eligen esta zona para venir" y que potenciar los alojamientos en Playa de San Juan "pueden ser una fuente de ingresos y trabajo", ya que el perfil de visitante "es de alto poder adquisitivo". En cualquier caso, aboga también por "fomentar la convivencia entre el vecino y el sector".