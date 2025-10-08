Una de las pocas licencias concedidas para investigación en cannabis medicinal está en la UA

El Parque Científico de Alicante acaba de incorporar a una corporación líder mundial en cannabis medicinal, y a sus dos filiales españolas a su ecosistema de innovación. Una incorporación que se suma a más de 50 empresas altamente innovadoras, alguna de ellas spin-off de la Universidad de Alicante que ya forman parte de espacio físico que conecta a la institución con centros de investigación y empresas para fomentar la innovación y la transferencia de tecnología.

Esta adhesión subraya el compromiso continuo del Parque Científico con la innovación y la colaboración con socios de investigación líderes, explican desde la UA.

Esta incorporación coincide en el tiempo con la aprobación del real decreto que regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal en casos donde los tratamientos convencionales no son eficaces.

Curaleaf International se suma en el ecosistema innovador a más de medio centenar de spin-off

Condiciones clínicas

El Consejo de Ministros dio el visto bueno a la norma este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, que destaca que el cannabis es una sustancia sujeta a fiscalización internacional; sin embargo, "la evidencia científica avalada por organismos internacionales ha demostrado beneficios en algunas condiciones clínicas concretas, como la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple, ciertas formas graves de epilepsia refractaria, las náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia y el dolor crónico refractario".

Solo se podrá dispensar en hospitales por especialistas y no en farmacias.

Especializada en la investigación de cannabinoides, Curaleaf International, a través de su filial Medalchemy S.L., posee una de las pocas licencias concedidas por la Agencia Española de Medicamentos para la investigación en el campo del cannabis medicinal. La firma está dando forma al futuro del cannabis a través de su compromiso con la investigación y la excelencia de sus productos.

Patricia Izquierdo y Esteban Pelayo, técnica y gerente del Parque Científico; María Jesús Pastor, vicerrectora de la UA; Deyaa AbuSalim, director general de Curaleaf España y Medalchemy; Teresa Marco, de Curaleaf España; y Javier Soto y Elena Iborra, de Medalchemy / INFORMACIÓN

Distribución por Europa

Impulsada por una fuerte presencia en todas las etapas de la cadena de suministro, su exclusiva red de distribución en toda Europa, Canadá y Australia aúna una investigación pionera con un cultivo, una extracción y una producción de vanguardia. En medio de una rápida trayectoria de crecimiento, el énfasis en la calidad y la experiencia tiene como objetivo garantizar el suministro de cannabis seguro y legal.

La vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Difusión Científica, María Jesús Pastor, destaca el valor de esta incorporación al ecosistema universitario y empresarial de la provincia.

«La vinculación de Curaleaf con el Parque Científico de Alicante no solo refuerza nuestro compromiso de atraer empresas internacionales innovadoras, sino que también representa una oportunidad extraordinaria para generar empleo cualificado, promover la transferencia de conocimiento en el campo de las ciencias de la salud y abrir nuevas vías de colaboración con nuestros grupos de investigación. Es un caso ejemplar de cómo una de nuestras spin-offs acadnuestras spin-offigación universitaria puede crecer hasta convertirse en un referente europeo y liderar una industria nueva y en expansión como es la del cannabis medicinal», apunta la vicerrectora.

Investigación

Por su parte, Deyaa AbuSalim, director general de Curaleaf International en España, ha incidido en que desde su base en el Parque Científico de Alicante, están impulsando su capacidad de investigación, desarrollo e innovación, ampliando sus instalaciones y contratando a los mejores talentos científicos.

"Nuestra larga relación con la UA es una prueba de nuestras raíces académicas, utilizando decisiones basadas en la evidencia para ampliar nuestra cadena de suministro global. El mercado del cannabis medicinal está experimentando un crecimiento significativo a nivel mundial, y nuestra presencia en Alicante es estratégica para consolidar las capacidades científicas y normativas en el sur de Europa».