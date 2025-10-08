El Consell aumentará la financiación en más de un 5 % a la UA y la UMH

El nuevo plan plurianual de financiación de las universidades públicas no solo implicará que las instituciones académicas sepan con qué fondos públicos van a contar hasta 2029, sino también para incrementar ligeramente su consignación. La Universidad de Alicante (UA) pasará a tener una dotación de 201,7 millones de euros anuales, mientras que la Universidad Miguel Hernández (UMH) recibirá 96 millones, lo que implicará que ambas vean aumentar en más de un 5 % la asignación presupuestaria procedente del Consell, en su gran mayoría.

Así ha quedado reflejado en el acuerdo rubricado este miércoles para 2026-2029 con los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana en el Palau de la Generalitat, un plan aprobado el mes pasado por el pleno autonómico tras llegar a un acuerdo unánime, después de una larga negociación que trasciende a esta legislatura. De esta forma, la Universitat de València percibirá más de 373 millones de euros, la Politècnica de València contará con cerca de 288 millones de euros y la Jaume I de Castelló más de 105 millones.

Estos fondos se podrán ampliar con la compensación por la reducción de los precios públicos académicos y con las certificaciones anuales de matrícula, según Presidencia. En global, las universidades tendrán garantizados más de mil millones anuales en los próximos tres años, prorrogables por otros cuatro más, lo que les permite contar con una previsión estable de los fondos que dispondrán, en lugar de negociarlos cada año.

"Con esta firma, se consagra la realidad y el propósito de reconocer que, para este Consell, el conocimiento es una inversión estratégica, con consignación presupuestaria, calendario y compromisos firmes”, aseguró el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Asimismo, sacó pecho de que esta iniciativa se suma a que “por primera vez en la historia de la Comunitat Valenciana todos los hospitales públicos de nuestro Sistema de Salud son universitarios, lo que no solo amplía la capacidad formativa, sino también la capacidad práctica de los que nos van a cuidar el día de mañana”, una solución que ha sevido para poner fin al histórico conflicto por las prácticas de Medicina entre la UA y la UMH.

Un documento "flexible" y sin cerrar

No obstante, el convenio, que el jefe del Consell describió como un "documento vivo y flexible" está abierto para que las universidades que identifiquen nuevas necesidades consensuadas con la Generalitat para incorporarlas si estima oportuno. Según el presidente popular, en todo caso, “se priorizará la corrección de desequilibrios presupuestarios y la atención a infraestructuras, patrimonio y funciones específicas y, de igual modo, se suscribirán contratos-programa para alcanzar objetivos estratégicos, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita”.

Por otra parte, en lo que Mazón puso el foco fue que, gracias a la firma de este acuerdo, en los Presupuestos de la Generalitat para el año 2026, “la partida destinada a la financiación de las universidades públicas de la Comunidad se incrementará hasta superar los 1.103 millones de euros". Además, el próximo año, en conjunto, las transferencias corrientes pasarán a ser de 1.034,5 millones de euros en lugar de 876,8, lo que, según la Generalitat "permite garantizar la suficiencia financiera de las universidades para el cumplimiento de sus fines y la consecución de los objetivos de calidad de sus servicios".

Financiación básica y compensaciones

Actualmente, en las cuentas públicas de 2025, están comprometidos un total de 1.054 millones de euros que incluyen transferencias corrientes, las compensaciones por normativa estatal y autonómica, el fondo de transición al nuevo modelo de financiación, la compensación por reducción de precios públicos y las asignaciones del programa "María Goyri", que financia en un 60 % el Ministerio de Universidades y en un 40 % la Generalitat, para la creación de plazas de profesores ayudantes doctores.

“Lo más importante de este acuerdo es que establece que los Presupuestos de la Generalitat hasta 2029 tendrán que incluir de manera obligatoria la financiación estructural básica, pero también variables como los incrementos salariales, las compensaciones obligatorias por aplicación de normativa externa y el efecto de la inflación”, manifestó Mazón.

Esas compensaciones serán académicas e incluyen las exenciones y bonificaciones del pago de las matrículas para personas con discapacidad, víctimas de violencia sobre la mujer o terrorismo, así como las beneficiadas por programas de integración social. Y por otro lado, se compensará a las universidades por gastos derivados de la gestión de recursos humanos que contempla sexenios, quinquenios, trienios, complementos retributivos, carrera profesional y cotizaciones sociales de las plantillas.