Curso gratis para padres en Alicante: drogas, pantallas y salud mental en la adolescencia

Las charlas las impartirá Ana Isabel de la Barrera, psicóloga experta en infancia y juventud

Una adolescente observa a una ‘influencer’ en TikTok en su teléfono móvil. / CARLES PLANAS BOU | LUIS TEJIDO / EFE

O. Casado

El Ayuntamiento de Alicante a través del Centro de Recursos Educativos Municipal (CREM) ha organizado una serie de charlas sobre adolescencia y familias dirigidas a padres con hijos en esta complicada etapa.

Las charlas las impartirá la psicóloga experta en infancia y juventud, Ana Isabel de la Barrera, en el CREM (c/Padre Mariana, 19) en horario de 18.00 a 19.30 horas.

El ciclo cuenta con las siguientes temáticas:  

  • 13 de octubre: ¿Qué pasa durante la adolescencia?
  • 15 de octubre: La comunicación con los adolescentes
  • 20 de octubre: Normas y negociaciones en la adolescencia
  • 22 de octubre: Drogas y pantallas. Adicciones en la etapa adolescente
  • 27 de octubre: Situaciones problema y resolución de conflictos
  • 29 de octubre: La salud mental en la adolescencia

Desde la web del consistorio se indica que se puede asistir a todas las charlas o solo a las que sean de interés. Para ello hay que pinchar en el este enlace para inscribirse.

