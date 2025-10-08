Curso gratis para padres en Alicante: drogas, pantallas y salud mental en la adolescencia
Las charlas las impartirá Ana Isabel de la Barrera, psicóloga experta en infancia y juventud
El Ayuntamiento de Alicante a través del Centro de Recursos Educativos Municipal (CREM) ha organizado una serie de charlas sobre adolescencia y familias dirigidas a padres con hijos en esta complicada etapa.
Las charlas las impartirá la psicóloga experta en infancia y juventud, Ana Isabel de la Barrera, en el CREM (c/Padre Mariana, 19) en horario de 18.00 a 19.30 horas.
El ciclo cuenta con las siguientes temáticas:
- 13 de octubre: ¿Qué pasa durante la adolescencia?
- 15 de octubre: La comunicación con los adolescentes
- 20 de octubre: Normas y negociaciones en la adolescencia
- 22 de octubre: Drogas y pantallas. Adicciones en la etapa adolescente
- 27 de octubre: Situaciones problema y resolución de conflictos
- 29 de octubre: La salud mental en la adolescencia
Desde la web del consistorio se indica que se puede asistir a todas las charlas o solo a las que sean de interés. Para ello hay que pinchar en el este enlace para inscribirse.
