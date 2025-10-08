Dana Alice en Alicante: estos son los municipios que estarán en alerta naranja desde esta noche

La dana Alice ya está a las puertas de la provincia de Alicante y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus avisos. El aviso amarillo por lluvias y tormentas se activará a las 20:00 horas de este miércoles en el litoral norte y subirá a nivel naranja desde la medianoche, cuando se prevé el pico más intenso del temporal.

Según la previsión, la alerta naranja se mantendrá desde las 00:00 hasta las 18:00 horas del jueves 9 de octubre, con precipitaciones muy fuertes y persistentes que podrían dejar más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La Aemet advierte también de tormentas con aparato eléctrico, viento racheado y posible granizo.

Después de esa franja crítica, el nivel de riesgo descenderá de nuevo a amarillo hasta el viernes al mediodía, cuando el temporal comenzará a remitir poco a poco.

Mapa de los municipios de la provincia de Alicante en alerta por la dana Alice

Los municipios afectados por la alerta naranja se concentran en el litoral norte y el interior próximo, especialmente en la Marina Alta, l’Alcoià y el Comtat. El listado completo de localidades afectadas por el nivel naranja es el siguiente:

L’Atzúbia

Agres

Alcalalí

Alcocer de Planes

Alcoleja

Alfafara

Almudaina

L’Alqueria d’Asnar

Altea

Balones

Benasau

Beniarbeig

Beniardá

Beniarrés

Benigembla

Benidoleig

Benifato

Benilloba

Benillup

Benimantell

Benimarfull

Benimassot

Benimeli

Benissa

El Poble Nou de Benitatxell

Bolulla

Callosa d’en Sarrià

Calp

Castell de Castells

Cocentaina

Confrides

Quatretondeta

Dénia

Facheca

Famorca

Gata de Gorgos

Gaianes

Gorga

El Castell de Guadalest

Xaló

Xàbia

L’Orxa

Llíber

Millena

Murla

Muro de Alcoy

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Pego

Planes

El Ràfol d’Almúnia

Sagra

Sanet y Negrals

Sella

Senija

Tàrbena

Teulada

Tollos

Tormos

La Vall d’Alcalà

La Vall d’Ebo

La Vall de Gallinera

La Vall de Laguar

El Verger

Els Poblets

En el resto de la provincia, incluidas la Marina Baixa, l’Alacantí, el Vinalopó y la Vega Baja, se mantendrá la alerta amarilla durante todo el jueves, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas aisladas.

El 9 d’Octubre llegará pasado por agua

El momento más activo del temporal se espera entre la madrugada y el mediodía del jueves, coincidiendo con el Día de la Comunidad Valenciana. Durante la jornada se mantendrá un ambiente húmedo, con lluvias intermitentes y cielos cubiertos, y el viento soplará de sur y sureste, reforzándose en los momentos de tormenta.

Todo apunta a que el puente del 9 d’Octubre quedará marcado por un tiempo plenamente otoñal, con temperaturas suaves, cielos grises y chaparrones intermitentes en toda la provincia.