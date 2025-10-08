Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana Alice en Alicante: estos son los municipios que estarán en alerta naranja desde esta noche

A partir de medianoche la Aemet activa el nivel naranja por lluvias fuertes en el litoral norte: el jueves se espera el pico del temporal

C. Suena

La dana Alice ya está a las puertas de la provincia de Alicante y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus avisos. El aviso amarillo por lluvias y tormentas se activará a las 20:00 horas de este miércoles en el litoral norte y subirá a nivel naranja desde la medianoche, cuando se prevé el pico más intenso del temporal.

Según la previsión, la alerta naranja se mantendrá desde las 00:00 hasta las 18:00 horas del jueves 9 de octubre, con precipitaciones muy fuertes y persistentes que podrían dejar más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La Aemet advierte también de tormentas con aparato eléctrico, viento racheado y posible granizo.

Después de esa franja crítica, el nivel de riesgo descenderá de nuevo a amarillo hasta el viernes al mediodía, cuando el temporal comenzará a remitir poco a poco.

Mapa de los municipios de la provincia de Alicante en alerta por la dana Alice

Los municipios afectados por la alerta naranja se concentran en el litoral norte y el interior próximo, especialmente en la Marina Alta, l’Alcoià y el Comtat. El listado completo de localidades afectadas por el nivel naranja es el siguiente:

  • L’Atzúbia
  • Agres
  • Alcalalí
  • Alcocer de Planes
  • Alcoleja
  • Alfafara
  • Almudaina
  • L’Alqueria d’Asnar
  • Altea
  • Balones
  • Benasau
  • Beniarbeig
  • Beniardá
  • Beniarrés
  • Benigembla
  • Benidoleig
  • Benifato
  • Benilloba
  • Benillup
  • Benimantell
  • Benimarfull
  • Benimassot
  • Benimeli
  • Benissa
  • El Poble Nou de Benitatxell
  • Bolulla
  • Callosa d’en Sarrià
  • Calp
  • Castell de Castells
  • Cocentaina
  • Confrides
  • Quatretondeta
  • Dénia
  • Facheca
  • Famorca
  • Gata de Gorgos
  • Gaianes
  • Gorga
  • El Castell de Guadalest
  • Xaló
  • Xàbia
  • L’Orxa
  • Llíber
  • Millena
  • Murla
  • Muro de Alcoy
  • Ondara
  • Orba
  • Parcent
  • Pedreguer
  • Pego
  • Planes
  • El Ràfol d’Almúnia
  • Sagra
  • Sanet y Negrals
  • Sella
  • Senija
  • Tàrbena
  • Teulada
  • Tollos
  • Tormos
  • La Vall d’Alcalà
  • La Vall d’Ebo
  • La Vall de Gallinera
  • La Vall de Laguar
  • El Verger
  • Els Poblets

En el resto de la provincia, incluidas la Marina Baixa, l’Alacantí, el Vinalopó y la Vega Baja, se mantendrá la alerta amarilla durante todo el jueves, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas aisladas.

El 9 d’Octubre llegará pasado por agua

El momento más activo del temporal se espera entre la madrugada y el mediodía del jueves, coincidiendo con el Día de la Comunidad Valenciana. Durante la jornada se mantendrá un ambiente húmedo, con lluvias intermitentes y cielos cubiertos, y el viento soplará de sur y sureste, reforzándose en los momentos de tormenta.

Todo apunta a que el puente del 9 d’Octubre quedará marcado por un tiempo plenamente otoñal, con temperaturas suaves, cielos grises y chaparrones intermitentes en toda la provincia.

