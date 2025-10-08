Dana Alice en Alicante: estos son los municipios que estarán en alerta naranja desde esta noche
A partir de medianoche la Aemet activa el nivel naranja por lluvias fuertes en el litoral norte: el jueves se espera el pico del temporal
La dana Alice ya está a las puertas de la provincia de Alicante y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus avisos. El aviso amarillo por lluvias y tormentas se activará a las 20:00 horas de este miércoles en el litoral norte y subirá a nivel naranja desde la medianoche, cuando se prevé el pico más intenso del temporal.
Según la previsión, la alerta naranja se mantendrá desde las 00:00 hasta las 18:00 horas del jueves 9 de octubre, con precipitaciones muy fuertes y persistentes que podrían dejar más de 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La Aemet advierte también de tormentas con aparato eléctrico, viento racheado y posible granizo.
Después de esa franja crítica, el nivel de riesgo descenderá de nuevo a amarillo hasta el viernes al mediodía, cuando el temporal comenzará a remitir poco a poco.
Mapa de los municipios de la provincia de Alicante en alerta por la dana Alice
Los municipios afectados por la alerta naranja se concentran en el litoral norte y el interior próximo, especialmente en la Marina Alta, l’Alcoià y el Comtat. El listado completo de localidades afectadas por el nivel naranja es el siguiente:
- L’Atzúbia
- Agres
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alfafara
- Almudaina
- L’Alqueria d’Asnar
- Altea
- Balones
- Benasau
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benigembla
- Benidoleig
- Benifato
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- El Poble Nou de Benitatxell
- Bolulla
- Callosa d’en Sarrià
- Calp
- Castell de Castells
- Cocentaina
- Confrides
- Quatretondeta
- Dénia
- Facheca
- Famorca
- Gata de Gorgos
- Gaianes
- Gorga
- El Castell de Guadalest
- Xaló
- Xàbia
- L’Orxa
- Llíber
- Millena
- Murla
- Muro de Alcoy
- Ondara
- Orba
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Planes
- El Ràfol d’Almúnia
- Sagra
- Sanet y Negrals
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tollos
- Tormos
- La Vall d’Alcalà
- La Vall d’Ebo
- La Vall de Gallinera
- La Vall de Laguar
- El Verger
- Els Poblets
En el resto de la provincia, incluidas la Marina Baixa, l’Alacantí, el Vinalopó y la Vega Baja, se mantendrá la alerta amarilla durante todo el jueves, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas aisladas.
El 9 d’Octubre llegará pasado por agua
El momento más activo del temporal se espera entre la madrugada y el mediodía del jueves, coincidiendo con el Día de la Comunidad Valenciana. Durante la jornada se mantendrá un ambiente húmedo, con lluvias intermitentes y cielos cubiertos, y el viento soplará de sur y sureste, reforzándose en los momentos de tormenta.
Todo apunta a que el puente del 9 d’Octubre quedará marcado por un tiempo plenamente otoñal, con temperaturas suaves, cielos grises y chaparrones intermitentes en toda la provincia.
Suscríbete para seguir leyendo
- En esta localidad se hacen las mejores monas y toñas de toda la provincia
- ¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles lluvias intensas para el puente de octubre
- Luceros y la Diputación de Alicante se tiñen de verde por una buena causa
- Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet eleva la alerta a naranja para el jueves
- Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica
- De Sangueta a la fachada litoral: los retos del Plan General de Alicante
- Cientos de reacciones a la tiktoker que se pregunta quién le dijo de venir a Alicante: 'Huele mal y se ve cutre por todas partes