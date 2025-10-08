La Diputación no aclara sus negociaciones con Baño para comprar el antiguo hotel Palas de Alicante

Ni una palabra de la Diputación ni de la Cámara de Comercio de Alicante sobre las conversaciones que han conducido a la idea para que la primera compre a la segunda el edificio del antiguo hotel Palas.

Absoluto silencio tanto por parte de la institución provincial (“de momento no va a haber declaraciones sobre este tema”, ha sido la única respuesta), como de la que preside Carlos Baño, quien de momento no ha contestado a las llamadas de este medio para conocer los pormenores de una transacción que conllevaría el desahucio del Ayuntamiento de Alicante del histórico edificio que desde 2014 viene utilizado en régimen de alquiler como sede de servicios municipales.

Una operación que la oposición tacha de “chantaje” por el bloqueo de la licencia municipal a las obras de la nueva sede cameral en el edificio Panoramis de puerto.

Quien sí se ha manifestado, y a favor de seguir usando el antiguo hotel de la plaza del Mar, es el gobierno local que dirige el popular Luis Barcala. "Nosotros ahí estamos bien. Si la Cámara toma esa decisión la respetaremos y buscaremos otra ubicación, que a día de hoy no contemplamos porque queremos seguir".

Así ha verbalizado la portavoz, Cristina Cutanda, el deseo del Consistorio de permanecer como arrendatario en el inmueble, que acoge el el Servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC) además de los despachos de diferentes concejalías, como Turismo y Recursos Humanos.

Conflicto por la sede del puerto

El movimiento de la entidad que preside Baño se produce en pleno conflicto por las obras sin permiso municipal, con una planta fuera de ordenación y financiadas con dinero público (el Consell de Carlos Mazón, quien conserva su plaza de gerente en la Cámara, destinó una partida de 1,5 millones), que la entidad ha acometido en el complejo Panoramis del puerto para acondicionarlo como sede.

Unas obras que el propio Baño paralizó después de que este diario desvelara la falta de licencia y que en estos momentos se encuentran bajo la lupa de los técnicos de Urbanismo que, en palabras de Barcala, son quienes tienen que pronunciarse sobre su legalidad.

Para Cutanda, "el alquiler nada tiene que ver con ese trámite del puerto", según ha manifestado la portavoz popular.

Palacio de Congresos

La Cámara debe abandonar el edificio que ocupa actualmente frente al Teatro Principal y los planes de Baño se encaminan a recuperar el Palas, no como sede de la entidad, como parece que sería lo lógico a la vista del conflicto que mantiene inutilizada la de Panoramis, sino para ponerlo a la venta.

Su hoja de ruta pasa porque sea la Diputación de Toni Pérez la que se haga con el inmueble, que lo compraría para instalar ahí la sede de Suma, el órgano encargado de gestionar y recaudar tributos municipales de ayuntamientos de la provincia, entre los que no está el de Alicante. Según ha podido saber este diario, las instalaciones han sido tasadas y valoradas en unos 10,5 millones de euros.

Una decisión que, de concretarse, pondría en jaque el futuro Palacio de Congresos, tal y como está diseñado tras el concurso de ideas impulsado por la propia Diputación, que también ha de aclarar ahora su vinculación económica con el proyecto. "San Carlos", el ganador, planteaba que en ese espacio se levantara la Torre Suma (precisamente para albergar dichas instalaciones), figurando en el diseño como una construcción emblemática con el doble de altura.

Suma no sabía nada

Fuentes de Suma, entidad que gestiona los tributos en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Alicante, afirman que la posibilidad de la compra de la sede por parte de la Diputación “depende de la Presidencia” de la institución provincial y aseguran “desconocer detalles” sobre el desenlace de esta situación.

Por otra parte, afirman que no contemplaban ubicaciones diferentes de la sede central del organismo a la proyectada en el futuro Palacio de Congresos, que se ubicará en el puerto, aunque matizan que se hicieron “estudios técnicos” para “explorar otras posibilidades de situación”, entre las cuales se hallaba la del antiguo hotel Palas e incluso “edificios de nueva construcción”.

Sobre estos estudios, las mismas fuentes afirman no recordar las fechas en las que se llevaron a cabo, y niegan tener “cualquier tipo de opinión” sobre la posibilidad de que la futura sede central de Suma se ubique en el antiguo hotel, ubicado en la plaza del Mar.