Luis Carlos Vasallo, pregonero de la Hermandad Mater Desolata de Alicante

La Hermandad Mater Desolata de Alicante ha anunciado que Luis Carlos Vasallo Baladrón será el pregonero del próximo acto institucional, que se celebrará el 14 de marzo de 2026. Nacido en Zamora hace casi 65 años y alicantino de adopción, Vasallo es médico de profesión, director gerente del Hospital Psiquiatrico Penitenciario de Alicante, y semanasantero por vocación.

Casado con una mujer alicantina desde 1990, en la Santa Faz, Luis Carlos Vasallo ha desarrollado una intensa trayectoria cofrade tanto en Alicante como en su tierra natal. Es miembro de la Real Hermandad del Stmo. Cristo de las Injurias, Cofradía del Silencio, de Zamora, donde ha pertenecido durante 25 años a su Junta Directiva. Este año 2025, la hermandad celebra su centenario, congregando a más de 2.500 cofrades.

Vasallo también forma parte de la Cofradía Jesús Nazareno de Zamora, una de las más antiguas de la ciudad, fundada en 1651 y con más de 10.000 cofrades, lo que refuerza su sólido vínculo con la tradición semanasantera de su región natal.