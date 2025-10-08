Un maestro para Tabarca

Ser niño en Tabarca en 1975 era vivir en el verano sin fin. No por ver agua por los cuatro costados sin apenas tener que levantar la vista, sino porque el colegio, en la segunda semana de octubre, seguía cerrado a cal y canto. La situación, lejos de ser una fiesta, comenzaba a convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para las familias de los alumnos, el alcalde pedáneo y también para el Ayuntamiento de Alicante. El motivo era que ningún maestro asumía el reto de impartir clase en la isla.

Tanto Baltasar López, máxima autoridad tabarquina, como Virtudes Zaragoza, concejala delegada de EGB, llevaban días moviendo cielo y tierra para convencer a algún maestro incluso ofreciendo casa en la isla. “La realidad es que la isla tiene muchas posibilidades, pero de todos los proyectos que salen ninguno va a ningún lado”, hablaban los tabarquinos, afectados por la dejadez municipal. Hoy, 50 años más tarde, aquel trozo de tierra frente a Santa Pola sigue ocupando titulares por la manera de considerarla. Eminentemente turística, ya sin niños que vivan en ella y sin rastro alguno de colegio, Alicante ya habla de limitar el aforo diario de una isla en la que todavía supone un mundo tener que hacer una reparación, por pequeña que sea, en una de sus viviendas.

Aquel grito por la educación en Tabarca copaba la mayor necesidad de la semana en una provincia que exportaba aquellos días tomates a Inglaterra en avión y también comenzaba a despachar la temporada de los cítricos. Empezaba con 150 cajas de la mandarina satsuma, en camión al Reino Unido, y continuaba con la exportación de la clementina. A finales de mes, el día 20, sería la hora de la naranja.

La oposición de Alicante nuevamente a los silos de cementos del Puerto también seguía trayendo cola en las páginas de este diario, así como la reivindicación de Elche y Dolores por reparar la carretera que les unía, considerada por ellos mismos como “la peor de la provincia” a lo largo de sus 17 kilómetros. Además, en Relleu saboreaban ya el próximo verano porque su consistorio aprobaba la construcción de una piscina municipal. Con expectación permanecían los vecinos de Bacarot, que leían en la prensa cómo un proyecto revolucionaba la pedanía: se anunciaba la construcción de 10.000 viviendas con un presupuesto de 1.800 millones de pesetas. Ahí quedaba eso.

Un oficio que agonizaba era uno de los reportajes más destacados de la semana en INFORMACIÓN. “El último tonelero” titulaba el periodista Vidal Masanet. Se trataba de Rafael Congost, de la saga familiar de los “cacahueros”. “Esto es muy duro y poco rentable para los jóvenes”, afirmaba el entrevistado, que contaba entonces con 63 años y llevaba en el oficio desde los siete.

El Rico Pérez acogía entre semana un partido de la selección española olímpica, predecesora de lo que hoy se conoce como sub-21. El seleccionador de la absoluta, Ladislao Kubala, también era el encargado de llevar al combinado de jóvenes que se medían a Bulgaria. El resultado fue una victoria española por dos a uno, con goles de dos muchachos que ya habían tirado la puerta abajo del fútbol profesional: Santillana y Solsona. En el equipo destacaban otros nombres que también tendrían largo recorrido como Miguel Ángel, Migueli, Camacho o Del Bosque.

No tan buenas noticias futbolísticas tenían en la ciudad vecina porque Llompart, santo y seña del Elche, se lesionaba en la jornada dominical: rotura abierta de tibia y peroné. Desde el Sanatorio Sagrada Familia el mallorquín era optimista: “Volveré en cinco meses”. Aunque la realidad sería más amarga porque no volvería a jugar hasta febrero de 1977, más de un año después, y aquello sería el anticipo de su retirada.

En el cine Novedades de San Blas se estrenaba aquellos días Amarcord, de Fellini, largometraje que había ganado el Óscar a mejor película extranjera en 1975. Aquella sala, ubicada en la calle Santa Leonor, emitiría tiempo después películas S y acabaría sus días siendo uno de los dos cines porno de Alicante, como recuerda Paco Huesca en su bitácora digital. Las páginas de este periódico también recogían anuncios de la marca Avon para ser su distribuidora a puerta fría, un oficio que, contra lo que hoy se pueda pensar, era todo un éxito durante décadas y que se anunciaba así: “Avon llama a tu puerta”.