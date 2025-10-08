Mariola López Ferrer, pregonera de las cofradías Ecce-Homo y Redención de Alicante

La Cofradía Ecce-Homo y Redención ha anunciado el nombramiento de Mariola López Ferrer como pregonera para 2026. Miembro activo de la cofradía desde 1987, Mariola López se ha distinguido por su compromiso y su trayectoria en el ámbito cofrade y eclesial.

Natural de Alicante, López Ferrer es licenciada en Historia y doctora en Arqueología por la Universidad de Alicante. Además, posee un diploma en Ciencias Religiosas por el Instituto San Pablo de Alicante y actualmente cursa Teología en el Instituto Teológico de Murcia OFM. Su carrera profesional ha estado ligada tanto a la arqueología como a la docencia, ejerciendo desde 1997 en la enseñanza pública y actualmente en el Colegio La Encarnación de Villena.

Su vinculación con la Cofradía Ecce-Homo y Redención se refleja en los diversos cargos que ha ocupado en su Junta de Gobierno, incluyendo Hermana de Orden, Mayordomo, Capataz del paso titular de la Santa Redención, Vocal de Cultos y Liturgia, así como responsabilidades en organización, protocolo y procesión. Además, su actividad cofrade se ha extendido a otras hermandades de la región, como la Cofradía de San Nicolás y la Archicofradía de la Virgen del Remedio, donde lleva más de 30 años colaborando como vocal de protocolo y costalera.

Mariola López Ferrer también ha sido una voz reconocida de la Semana Santa alicantina: ha sido pregonera en distintas hermandades y localidades, autora de publicaciones cofrades, colaboradora en medios especializados y presentadora de programas televisivos dedicados a la tradición religiosa.

Su compromiso con la vida eclesial se extiende más allá del ámbito cofrade. López Ferrer ha desarrollado una intensa labor pastoral, ejerciendo como catequista de Comunión y Confirmación, responsable de catequesis parroquial y miembro fundador del Consejo Pastoral junto al franciscano Pedro Ruiz Verdú. Además, su vocación franciscana la ha llevado a desempeñarse como Ministra de la Orden Franciscana Seglar y responsable de Formación de su Provincia, promoviendo campamentos y actividades juveniles, participando en charlas y conferencias, y colaborando activamente en la vida litúrgica a través del Coro San Antonio.

El pregón tendrá lugar el 1 de marzo de 2026 a las 12:30 horas en la sede canónica de las cofradías.