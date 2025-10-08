Crisis entre médicos y enfermeras de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante ha tomado el acuerdo de romper relaciones institucionales con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) debido a los "ataques proferidos" contra el colectivo de Enfermería durante la pasada huelga convocada por los facultativos.

"Entendemos que toda profesión tiene derecho, y la obligación, de realizar cuantas acciones considere oportunas para mejorar su consideración social y profesional, pero nunca debe hacerlo a costa de menospreciar, ningunear, criticar, denunciar, infravalorar… a otras profesiones", señalan desde la junta directiva de la entidad que representa a los enfermeros. CESM cuenta, según sus datos, con el 80 % del voto médico.

La entidad defiende el papel altamente especializado que los enfermeros desempeñan en UCI, urgencias, quirófano, salud mental o pediatría

Cualificación

El Colegio de Enfermería de Alicante rechaza "las continuas críticas que están recibiendo las enfermeras como colectivo desde algunos sectores de los médicos, que parece que no tiene otros argumentos para plantear sus reivindicaciones que atacarnos o ridiculizarnos. La cualificación y la competencia de las enfermeras no es un problema, es una ventaja, y no se puede quitar legitimidad a una profesión ante la sociedad de esta forma".

El malestar viene por consignas en la huelga de médicos que leyeron los profesionales aludidos como "el Gobierno de España quiere que los médicos/as tengan la misma categoría profesional que la Enfermería, que tiene un tiempo de formación y responsabilidad mucho menor; "El Gobierno de España quiere que los enfermeros/as puedan ser jefes de los médicos/as y recibir sus órdenes cuando el nivel de cualificación sanitaria en Enfermería es mucho menor" o "Con el nuevo Estatuto Marco) No habrá médicos/as que puedan atenderles. Al igualar nuestra categoría con la de Enfermería (A1 para ambos), seremos sustituidos por enfermeros/as".

Agravios

Entienden que estas consignas, a modo de comparativas, están hechas sin ningún tipo de fundamento y resultan un agravio para la profesión de Enfermería.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante explican que desde la reforma de Bolonia, la titulación de Enfermería es un grado universitario de 240 créditos, igual que muchas otras titulaciones que ya están encuadradas en el A1.·"Querer estar en dicho grupo no es más que una cuestión de justicia. Le pese a quien le pese y le dé miedo a quien le dé miedo. Además, muchas enfermeras cursan másteres oficiales y doctorados, y su formación incluye altos niveles de responsabilidad clínica y científica. El nivel de estudios es equiparable al exigido a otros cuerpos A1".

Además, recuerdan que las enfermeras asumen responsabilidades clínicas directas sobre la salud y la vida de las personas. "Tomamos decisiones autónomas en valoración, diagnóstico enfermero, planificación y evaluación de cuidados. En muchas unidades (UCI, urgencias, quirófano, salud mental, pediatría, etc.) ejercen un papel crítico y altamente especializado. Estas competencias superan claramente las funciones que corresponderían a un grupo A2".

La prescripción enfermera, otro punto de fricción El Colegio de Enfermería se refiere en su escrito de ruptura de relaciones con el Sindicato Médico a otro aspecto que genera irritación entre los facultativos, apuntan, como es la prescripción enfermera que permite a estas profesionales indicar, usar o autorizar medicamentos y productos sanitarios dentro de su ámbito de competencias, sin depender siempre del médico. Las enfermeras defienden su papel en este aspecto al considerar que agiliza los procesos asistenciales, reduce tiempos de espera y mejora la respuesta ante las necesidades del paciente. "Además, contribuye a una mayor seguridad del paciente y calidad de la atención, ya que evita errores de duplicidad en tratamientos y permite un seguimiento más cercano de los efectos y la adherencia terapéutica, y favorece la educación sanitaria del paciente sobre el uso correcto de medicamentos".

Grupo A1

Por ello, consideran que mantener a Enfermería en el grupo A2 genera desigualdad salarial, de promoción y de reconocimiento profesional, pese a tener un nivel académico y de responsabilidad equiparable o superior.

E inciden en que a pesar de que legalmente, no existe una prohibición expresa para que las enfermeras ocupen cargos directivos, "en la práctica, las convocatorias de puestos directivos (gerencias, direcciones médicas o de gestión) son reguladas por normas autonómicas, donde frecuentemente se introducen requisitos que restringen el acceso a profesionales médicos o al grupo A1".

Capacidad

"Desde el Colegio de Enfermería de Alicante no vamos a tolerar que se desprecie nuestra profesión, nuestra formación, nuestras competencias ni nuestra capacidad de desarrollo profesional utilizando ese desprecio como argumento para intentar conseguir unas reivindicaciones", finalizan.