Estos son los nombres que han “desaparecido” en Alicante en los últimos 25 años

¿Cómo ha cambiado Alicante en los últimos 25 años? Mucho, muchísimo. La provincia se ha convertido no sólo en un lugar para veranear, ha despuntado en varios sectores como el tecnológico o cultural, entre otros. La vida ha cambiado y la provincia se ha convertido en el lugar elegido por muchos extranjeros para asentarse definitivamente.

Esta transformación de la provincia, y del país en general, también se ha visto reflejado en cómo han cambiado los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Los nombres cortos y los que provienen de otros países han comenzado a destacar dejando atrás otros más tradicionales como Antonio, Jose, Teresa o Dolores.

En la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el año 2023, los nombres de niños que más triunfan en nuestro país son Martín, Mateo, Hugo, Leo y Lucas, mientras que en el caso de las niñas, los padres se han decantado, en su mayoría, por Lucía, Sofía, Martina, Valeria y María.

Los nombres de niño que han “desaparecido” en Alicante

En la provincia de Alicante los nombres de los niños han cambiado considerablemente en los últimos 25 años. Hay algunos que se mantienen y otros que ya no aparecen en la lista de los nombres más frecuentes, lo que no quiere decir que ya no se pongan, pero no tanto como antes.

En los últimos años Martín, Hugo, Leo, Mateo y Lucas son los nombres más elegidos por los alicantinos. Se da la circunstancia de que Mateo no aparecía hasta ahora en ese listado y en los últimos tres años (2020-2023) es el cuarto nombre preferido de los padres en la provincia. Otros nombres que siguen apareciendo son Alejandro, Daniel, Marc, Manuel, Pablo, Mario, Adrián, Álvaro, Marcos y David.

¿Qué nombres han dejado de ponerse en la provincia de Alicante? Si buscamos entre los más elegidos entre 2010 y 2019 vemos que Javier, IZan, Jorge, Carlos, Sergio e Iker ya no están en la lista. En su favor, han entrado con fuerza Enzo, Oliver, Luca, Thiago, Liam y Mateo. En su mayoría nombres de otros países que han enamorado a los padres alicantinos.

Si analizamos los datos entre el año 2000 y el 2010 no queda ni rastro de Iván, Antonio, Raúl, Miguel, Rubén y Jose. Los tiempos han cambiado y estos nombres han dejado de estar de moda.

Los nombres de niña que han “desaparecido” en Alicante

Los nombres de niña también han cambiado mucho. En Alicante los favoritos siguen siendo Sofía, Lucía, Martina, Aitana, María, Emma, Valeria, Julia, Carla, Sara, Daniela, Carmen, Paula y Alba.

Entonces, ¿qué nombres ya no se ponen tanto? Pues Marta, Claudia, Noa, Irene, Elena e Inés han dejado paso a Mía, Vega, Alma, Olivia, Lola y Chloe. Si volvemos la vista a principios de los años 2000, los que ya no encontramos son: