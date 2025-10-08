Ópticos y podólogos reclaman poder atender a los pacientes en los centros de salud

El Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana reclama la incorporación de estos profesionales a la sanidad pública para dar respuesta a la creciente demanda por pérdidas de agudeza visual y problemas refractivos. Una demanda basada en los resultados del Barómetro de la Salud Visual, según el cual el el 96 % de los alicantinos consideran que, debido a su importancia para el bienestar general, la salud visual debería incluirse en los servicios de Atención Primaria, como ocurre con la salud bucodental y la salud mental.

El óptico-optometrista, afirman, es para gran parte de la población el profesional sanitario de primera referencia en el ejercicio privado y al que se acude por proximidad y facilidad de acceso ante cualquier consulta sobre la salud visual. Una demanda que ponen sobre la mesa coincidiendo con el Día Mundial de la Visión.

El colectivo considera que la salud visual debe incluirse en la cartera de servicios como lo están la bucodental y la mental

Especialistas necesarios

En la actualidad de los 50.000 profesionales sanitarios de la salud pública valenciana, solo 32 son ópticos-optometristas. “Según nuestros estudios, solo serían necesarios 200 ópticos-optometristas para mejorar la atención en salud visual y disminuir las abultadas listas de espera en Oftalmología, las más altas junto a Traumatología en los servicios públicos de salud”, señala Andrés Gené, presidente del colectivo.

De acuerdo al barómetro, seis de cada diez alicantinos acuden a los establecimientos sanitarios de óptica para revisar su visión. Cada año los 2.400 ópticos-optometristas que ejercen en las 1.300 ópticas de la Comunidad Valenciana realizan de media tres millones de revisiones visuales”.

Miopía

"La mayoría de las personas que tiene problemas de visión presentan defectos refractivos. Estos errores refractivos, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, y/o la presbicia no son patologías, son anomalías o trastornos visuales y la sociedad confía plenamente en el óptico-optometrista para el manejo de estos problemas debido a sus conocimientos y formación”, señala Gené.

Revisarse periódicamente la visión no solo es crucial para la salud visual, sino también para el bienestar general, según responde el 86,8 % de los consultados. Estos exámenes no solo detectan problemas existentes, sino que también previenen futuras afecciones y garantizan una visión clara y cómoda a lo largo del tiempo.

La encuesta revela que en los últimos años ha incrementado notablemente el nivel de concienciación de la población, ya que el 57,7 % de los encuestados revisan su visión periódicamente, aunque no presenten molestias visuales.

Los motivos por los que acuden a revisarse la visión son mayoritariamente, en un 40,7 % de los casos, por prevención; en un 18,4 % por molestias; un 26 % por la renovación de gafas o lentillas y en un 14,9 % para recibir consejo profesional.

También los podólogos

Coincidiendo con el Día Internacional de la Podología, el colegio de profesionales de la Comunidad Valenciana apunta que, debido a que esta especialidad sanitaria no forma parte del Sistema Público de Salud, hay dos patologías en los pies que se agravan derivadas de esta situación.

Así, señalan que no se aplican ningún tratamiento preventivo en casos de pie diabético, como son las plantillas para descargar la presión de puntos delicados. "Si no se aplican pueden convertirse en úlceras y derivar en problemas mayores", afirma Antonio Viana, presidente de la entidad. Consideran que en la sanidad pública se prestaría una atención más integral al paciente.

En cuanto a las infecciones por hongos en las uñas, "no se tratan de manera adecuada. Es primordial realizar un fresado de la uña antes de comenzar el tratamiento debido a que debilita la lámina ungueal. Al no haber podólogos en el sistema público, esta primera parte esencial del tratamiento no se realiza y esto retrasa su curación e, incluso, hace que los tratamientos no sean efectivos".

Además, uñas encarnadas, fascitis, hongos en la piel o dedos en garra son otras afecciones comunes que solo pueden atenderse en consulta privada quien puede costeárselo, finalizan.