Sanidad supervisa a un centenar de personas por una intoxicación tras comer en un restaurante de Alicante

La Conselleria de Sanidad ha activado la vigilancia epidemiológica y ha supervisado a cerca de un centenar de personas, a través del departamento de Salud Pública, para determinar el alcance de una intoxicación alimentaria tras una comida el pasado domingo en un restaurante de Alicante. Algunos de los afectados han acudido a Urgencias hospitalarias, aunque ninguno, de momento, ha requerido ingreso por la toxiinfección gastrointestinal.

Así lo han confirmado fuentes sanitarias. El área de Salud Pública investiga en concreto un brote de norovirus. La infección por norovirus puede causar vómitos y diarrea graves y repentinos y es un virus altamente contagioso. Se propaga comúnmente a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas. También puede extenderse a través del contacto cercano con una persona que tiene esta infección.

Síntomas abdominales

La diarrea, el dolor abdominal y los vómitos suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición, de ahí la supervisión que realiza Salud Pública contactando con los comensales, pertenecientes a un grupo que previamente había participado en un acto festivo celebrado el domingo en Alicante, que se reunieron con posterioridad en un conocido restaurante.

Así actúa el norovirus Los síntomas generalmente duran de uno a tres días. La mayoría de las personas se recupera completamente sin tratamiento. Sin embargo, hay casos, especialmente niños pequeños, adultos mayores y personas con otras afecciones médicas, en quienes los vómitos y la diarrea pueden causar una deshidratación grave y requerir atención médica. Esta infección se produce con mayor frecuencia en entornos cerrados donde hay mucha gente.

Estos son los pasos a dar ante una intoxicación alimentaria / Europa Press

Positivos

De momento, se han confirmado dos positivos entre los asistentes al evento, que acudieron a Urgencias de uno de los hospitales de Alicante y les pudieron tomar muestras de heces. Otras dos personas más al menos fueron al hospital por el mismo motivo o bien a distintos centros de salud del sistema de Atención Primaria con síntomas de toxiinfección alimentaria.

Es decir, que los casos declarados son "todos leves y ninguno requiere ingreso", es decir, hasta ahora "no revisten gravedad". "Hay dos casos confirmados. Lo esperable es que surjan más, aunque de momento no han precisado ingreso", indican desde la Conselleria de Sanidad.

Medicina preventiva

Cuando varias personas, o grupos, participan en un evento donde comen o comparten restaurante y acuden a los centros de salud o al hospital con los mismos síntomas, los servicios de Medicina Preventiva dan parte a Salud Pública, y dependiendo de los síntomas y del número de afectados se le considera brote, y las autoridades sanitarias lo investigan.

Hasta ahora, el grueso de los supervisados no presenta sintomatología de gastroenteritis. Sanidad habría acudido al establecimiento, con el que este diario ha contactado aunque no han querido realizar ninguna declaración por el momento.

Desinfección

El pasado mes de abril un brote de toxiinfección alimentaria afectó a siete personas en Alicante por consumir alimentos en mal estado en un bar del centro de Alicante. Seis de ellas necesitaron de ingreso hospitalario.

Sanidad, en aquella ocasión, también activó la vigilancia epidemiológica desde el Centro de Salud Pública de Alicante. Además, realizó una inspección en el establecimiento y decretó un cierre temporal del negocio.