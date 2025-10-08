Un sindicato denuncia la presencia de restos de heces y orina en los vehículos de reparto de comida para mayores en Alicante

Sábanas y toallas con restos de heces y orina en los vehículos de reparto de comida destinados a personas mayores y dependientes de Alicante. Esa es la denuncia que ha hecho pública el sindicato CNT-AIT Alicante, que alerta de "negligencias higiénicas graves" en los servicios públicos Menjar a Casa y Major a Casa, gestionados por la empresa Eurest Colectividades para el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana. El sindicato advierte en un comunicado de que la falta de control en el transporte de los alimentos pone en riesgo la salud de los usuarios más vulnerables.

El sindicato señala en su escrito que la comida destinada a los usuarios de estos servicios se transporta en los mismos vehículos que también se utilizan para "recoger ropa sanitaria sucia", incluidas sábanas y toallas con "restos de heces y orina". El sindicato alerta de que esta práctica representa un "riesgo evidente de contaminación cruzada", que podría "poner en peligro" la salud de las personas que reciben los alimentos.

Una de las bolsas que viaja junto al reparto de comida que, según el sindicato, estarían contaminadas con heces y orina. / INFORMACIÓN

Desde la sección sindical explican que estas denuncias se han trasladado al Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana. Sin embargo, el sindicato lamenta que las administraciones "hayan continuado renovando contratos con Eurest" sin establecer controles ni pedir explicaciones a la empresa. "De esta manera, las instituciones se convierten en cómplices de un servicio que se presta sin garantías mínimas de higiene, dignidad ni calidad", sostienen.

"Eurest Colectividades, una empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Alicante, da un servicio que mezcla comida, heces y orina, y encima con dinero público. Esto no se puede seguir tapando", afirma la representante de la sección sindical de Eurest en CNT-AIT Alicante, Eva Túnez.

Respuesta municipal

Tras conocerse la denuncia, desde el Ayuntamiento de Alicante señalan que "no tiene conocimiento de ninguna queja respecto al servicio Menjar a Casa por parte de ningún trabajador, sindicato ni usuario". Según explican desde el Consistorio, tras la publicación de la noticia se ha puesto en contacto de inmediato con la concesionaria para "recabar información y exigir que cumpla estrictamente el contrato y garantice las medidas higiénico-sanitarias" en todo momento.

El consistorio añade que el servicio "Major a Casa" no es municipal y que la Generalitat, de quien depende, "no lo presta en Alicante". Por su parte, las mismas fuentes municipales indican que "la empresa niega tajantemente que se usen los mismos vehículos" para el transporte de comida y de ropa sanitaria sucia en la ciudad, y recuerda que "se realizan inspecciones trimestrales que no han detectado ninguna irregularidad".

Movilización por unas condiciones dignas

Además de las deficiencias higiénicas, el sindicato denuncia una gestión marcada por la represión sindical, la sobrecarga laboral con jornadas que superan las 50 horas semanales, subrogaciones irregulares que eliminan la antigüedad de las trabajadoras y el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Ante esta situación, el SOV CNT-AIT Alicante ha convocado una concentración el próximo 30 de octubre en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, para exigir la restitución de derechos laborales, el fin de la contaminación cruzada y una mayor transparencia en la gestión de estos servicios públicos.

El sindicato hace un llamamiento a la ciudadanía alicantina para que se sume a la protesta y defienda “unos servicios públicos dignos, higiénicos y de calidad” para las personas mayores y dependientes, así como para frenar la precariedad y los abusos laborales que, según denuncian, Eurest Colectividades mantiene con la complicidad de las instituciones.