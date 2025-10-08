¿Qué supermercados y centros comerciales abren este puente en Alicante y Elche?

El próximo día festivo fijado en el calendario laboral de la Comunidad Valenciana es este jueves, cuando se celebra el 9 d'Octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un día que estará marcado por la llegada de la dana Alice a la provincia de Alicante que traerá fuertes lluvias. Además, se da la circunstancia de que el viernes 10 de octubre muchas localidades lo han marcado como festivo en su calendario escolar, por lo que muchos niños alicantinos harán puente, entre ellos los de las ciudades de Alicante y Elche.

Si estás pensando en realizar compras en Alicante o Elche, aquí puedes consultar qué grandes centros comerciales, supermercados y mercadillos permanecerán abiertos y en qué horarios.

Horario de apertura de El Corte Inglés en Alicante

El Corte Inglés cerrará sus puertas este jueves, mientras que el viernes abrirá en su horario habitual.

Horario de apertura de Mercadona en Alicante

Todos los supermercados Mercadona de Alicante permanecerán cerrados la jornada del jueves, día festivo. El viernes los establecimientos volverán a abrir sus puertas en su horario de 09.00 a 21.30 horas.

Horario de apertura de Lidl en Alicante

Según figura en la web de Lidl, sus supermercados permancerán cerrados el jueves mientras que el viernes abrirán de 09.00 a 21.30 horas.

Horario de apertura de Carrefour en Alicante

Los supermercados Carrefour cerrarán este 9 d'Octubre y abrirán el viernes. Los horario se pueden consultar en su web.

Horario de apertura de Aldi en Alicante

Los supermercados Aldi cierran también este jueves, según su página web.

Horario de apertura del centro comercial Puerta de Alicante

El centro comercial Puerta de Alicante no cuenta con el 9 d'Octubre entre sus días festivos de apertura.

Horario de apertura del centro comercial Gran Vía

El centro comercial Gran Vía sólo abrirá su zona de restauración este jueves.

Horario de apertura del centro comercial Plaza Mar 2

Plaza Mar 2 no abrirá sus puertas este jueves.

El Corte Inglés Ciudad de Elche

El Corte Inglés de la ciudad no abrirá sus puertas durante el día festivo.

Horario de apertura del centro comercial L'Aljub

El centro comercial L'Aljub no incluye el 9 d'Octubre entre sus festivos de apertura, pero indica en redes sociales que permanecerán abiertos los establecimientos de ocio y restauración.