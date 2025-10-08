Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves

La provincia de Alicante vive este miércoles un día de transición marcado por el aumento de la nubosidad y un ambiente cada vez más húmedo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada para hoy la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia por lluvias y tormentas, que podrían intensificarse a partir de esta noche con la llegada de la dana Alice, un embolsamiento de aire frío en altura que dejará un episodio de inestabilidad durante los próximos días.

Según la Aemet, la situación empeorará de forma clara a partir de la medianoche del jueves 9 de octubre, coincidiendo con el Día de la Comunitat Valenciana, cuando el aviso se elevará a nivel naranja en el litoral norte, especialmente en la Marina Alta, y se ampliará la alerta amarilla al resto de la provincia, incluida la Vega Baja y el interior. En esas zonas se esperan chubascos menos continuos, pero que podrían descargar con intensidad en momentos puntuales.

Durante la jornada de hoy, el cielo permanecerá nuboso o muy nuboso, con lluvias ocasionales que se harán más probables por la tarde. Las tormentas podrían llegar acompañadas de aparato eléctrico y rachas fuertes de viento, sobre todo en el norte y zonas elevadas. El viento soplará flojo, con predominio de brisas de componente sur y este en las horas centrales.

Las temperaturas apenas variarán respecto al martes, aunque las mínimas serán algo más altas por la presencia de nubes y humedad. El ambiente se mantiene templado y bochornoso, típico de los días previos a un episodio de lluvias intensas.

De cara al jueves, la Aemet advierte de que las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, con posibilidad de granizo y acumulados significativos en la Marina Alta y el norte de l’Alcoià. El viernes continuará la inestabilidad, que se espera que se mantenga durante todo el fin de semana.

“Se espera que una vaguada fría en altura genere una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones con tormenta. Los días más adversos serán jueves y viernes, aunque el tiempo con chubascos se mantendrá probablemente durante todo el fin de semana”, señala Aemet Comunitat Valenciana.

El puente del 9 d’Octubre quedará así condicionado por el paso de la dana Alice, que dejará lluvias de distribución irregular, pero localmente intensas, en buena parte de la provincia.

El tiempo en Alicante

Día de transición en la capital alicantina, con una mañana tranquila y cielos poco nubosos que se irán cubriendo a partir del mediodía hasta quedar totalmente nublados al final de la jornada. Aunque la mayor inestabilidad llegará mañana, no se descarta algún chubasco débil al anochecer. Las temperaturas se mantienen suaves, con una máxima cercana a los 26 grados y una mínima de 18, y el viento soplará flojo, cambiando del sur por la mañana al norte durante la noche.

El Segura a su paso por Rojales tras la lluvia / Áxel Álvarez

El tiempo en Elche

Elche vive un miércoles de calma, con un amanecer despejado y ligero ascenso térmico que deja una mañana agradable. A partir del mediodía llegarán nubes altas que irán cubriendo el cielo hasta hacerlo muy nuboso al final del día, cuando podría caer alguna gota aislada. Las temperaturas se mantienen suaves, con máximas en torno a los 26 grados y mínimas de 16, y el viento sopla flojo, cambiando del suroeste al norte conforme avance la tarde.

El tiempo en Benidorm

Jornada tranquila en Benidorm, con cielos despejados durante buena parte del día y ambiente agradable. A última hora aumentará la nubosidad, con posibilidad de alguna lluvia débil o pasajera al anochecer, sin riesgo significativo. Las temperaturas se mantienen suaves, entre 19 y 24 grados, y el viento sopla del suroeste moderado por la mañana, aflojando al final del día y girando a noroeste.

El tiempo en Elda

Elda disfrutará de una mañana soleada y temperaturas agradables, pero el tiempo se irá complicando a medida que avance la jornada. Al final del día el cielo estará nuboso y podrían registrarse lluvias débiles o intermitentes, preludio del empeoramiento previsto para mañana. El ambiente se mantiene templado, con valores entre 15 y 27 grados, y el viento sopla del sur flojo, quedando en calma por la noche.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un miércoles tranquilo, con cielos despejados por la mañana y algo de nubosidad alta durante la tarde. A última hora el cielo se volverá muy nuboso y no se descarta alguna lluvia débil o pasajera, sin mayor relevancia. Las temperaturas se mantienen suaves, entre 18 y 25 grados, y el viento sopla del sur y sureste flojo, girando a norte al final del día.

El tiempo en Orihuela

Día estable en Orihuela, con cielos poco nubosos durante la mayor parte de la jornada y ambiente templado. Al caer la tarde aumentarán los intervalos nubosos y podría aparecer alguna llovizna aislada, sin mayor importancia. Las temperaturas se mantienen agradables, entre 16 y 27 grados, y el viento será prácticamente en calma, con leves brisas de componente este a mediodía.

El tiempo en Alcoy

El día comienza estable en Alcoy, con cielos poco nubosos y ambiente templado, pero la situación cambiará de forma notable al final de la jornada. A partir del anochecer se espera un aumento de la nubosidad y lluvias generalizadas, que podrían ser persistentes durante la noche. Las temperaturas se mantienen entre 15 y 27 grados, y el viento soplará flojo, en calma durante la tarde y noche.

El tiempo en Dénia

Mañana luminosa y tranquila en Dénia, con brisa del sur y ambiente templado, pero el panorama cambia al caer la tarde: a partir de las 20:00 h. entra en vigor la alerta amarilla por lluvias y tormentas, con un rápido aumento de nubosidad y riesgo alto de tormenta eléctrica. Se espera una noche muy inestable, con chaparrones intensos a ratos. Temperaturas suaves, en torno a 27ºC de máxima y 17ºC de mínima, y viento de componente sur, que tenderá a aflojar al final del día.