Toni Pérez, sobre la compra del Palas: "Suma es un organismo autónomo que está buscando sede desde 2014"

“No hemos recibido ninguna oferta. Absolutamente nada”. Con esta contundencia se ha expresado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ante las preguntas de INFORMACIÓN sobre la voluntad de la Cámara de Comercio de vender su sede ubicada en el antiguo hotel Palas, en la plaza de la Puerta del Mar de Alicante, a la institución provincial.

El cambio en la propiedad implicaría, previsiblemente, desplazar dependencias del Ayuntamiento de Alicante de la instalación como las concejalías de Turismo y Recursos Humanos, el Servicio de Atención e Información Ciudadana (SAIC) y el Registro General, ya que la institución municipal es actualmente inquilina de la sede. Y es ante esta situación que Pérez ha expresado su “respeto institucional, fundamentalmente al Ayuntamiento de Alicante y a la Cámara de Comercio”, así como “al contrato” entre ambos organismos.

La sede que la Cámara de Comercio ha alquilado al Ayuntamiento de Alicante, ubicada en el antiguo hotel Palas. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

El también presidente del PP en la provincia de Alicante y, a su vez, alcalde de Benidorm, niega que se hayan producido ofertas “formales ni informales” sobre la venta de la sede del antiguo hotel Palas. “La sede es propiedad de la Cámara de Comercio y tiene un inquilino, que es el Ayuntamiento de Alicante”. Pérez afirma que le parece “muy bien” esta relación “exceptuando que las dos partes puedan resolver lo contrario”, cosa que “espera” que no ocurra “porque el Ayuntamiento tiene interés en seguir”, ha afirmado.

También ha añadido que “la Diputación es escrupulosa con el respeto institucional y con la propiedad privada, y es fundamental destacar que se trata de una propiedad de la Cámara que tiene un inquilino que además es institucional, que es el Ayuntamiento. Nosotros no estamos en esas historias”, ha concluido.

Sede de Suma

Según la hoja de ruta trazada por Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio, la idea es recuperar la sede del Palas y vender el inmueble a la Diputación, que lo compraría para instalar ahí la sede de Suma, el órgano encargado de gestionar y recaudar tributos municipales de ayuntamientos de la provincia, entre los que no está el de Alicante. El histórico inmueble ya ha sido tasado y valorado en unos 10,5 millones, según ha podido saber este diario.

El propio Baño, que cuenta con el apoyo del comité de la Cámara para rescatar el Palas, ha comentado a empresarios próximos la operación de la venta del antiguo hotel a la Diputación, así como la intención de instalar ahí la sede de Suma.

Respecto a esta cuestión, Pérez ha asegurado que Suma es “un organismo autónomo de la Diputación”, pese a que fuentes de la entidad tributaria indican que la última palabra sobre la ubicación de la futura sede central está en manos de la presidencia de la institución provincial. Preguntado por este aspecto, el presidente de la Diputación afirma que “cuando haya una propuesta se decidirá con la corporación, los servicios jurídicos y el secretariado”.

Propuesta ganadora del futuro palacio de congresos donde se aparecia la Torre Suma, a la derecha. / INFORMACIÓN

También ha detallado que Suma “está buscando sede desde 2014”, un hecho que “es público”, aunque su previsión es que se instale en la ubicación actualmente contemplada: en el futuro Palacio de Congresos que se construirá en el Puerto de Alicante y donde se proyecta la conocida como Torre Suma. “La Diputación no solo adjudica el proyecto, sino que avanza el los plazos marcados”, ha dicho Pérez, que asegura que a día de hoy “no hay ningún cambio” respecto a la previsión de la futura sede central del organismo tributario.

En este aspecto, a su vez, el presidente de la Diputación recalca que “Suma indicará los pasos y si Suma se va a Torre Suma”, la institución provincial “no tiene nada que objetar”. “Y si Suma tiene otro parecer en algún momento lo tendrá que trasladar a su consejo, no al presidente de la Diputación”, ha concluido.

Pleno en la Diputación

Esta cuestión también ha sido tratada en el pleno ordinario de octubre de la Diputación de Alicante. Ya en la recta final de la reunión, en el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz del PSOE, Vicente Arques, se ha hecho eco de las 23 preguntas formuladas por escrito por su formación al gobierno provincial sobre la posible venta y expresando “su preocupación” por esta posible operación.

Arques ha definido esta posibilidad como “surrealista”, dado que la Diputación “ha rebajado el 80 % del plan +Cerca” y “no ha asumido este año el bono consumo”. El portavoz socialista ha cuestionado, por último, si ante la situación que ha descrito la Diputación puede “asumir la compra por 11 millones de euros de un edificio”, y se ha preguntado "si somos la Diputación de los pueblos o una inmobiliaria”.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, del PP, ha querido responder a dos de las 23 preguntas aduciendo que en esas dos “se sintetiza la respuesta”. En este sentido, tras defenderse de las críticas del portavoz socialista, ha hablado sobre si “la Diputación ha recibido una oferta formal de venta del edificio del antiguo hotel Palas por parte de la Cámara de Comercio”, y la respuesta ha sido no. De manera idéntica ha contestado a la otra pregunta elegida, sobre si “existe algún tipo de compromiso o preacuerdo político con la Cámara de Comercio respecto a esta operación”.

Polémica de largo recorrido

La posible operación se hizo pública a través de INFORMACIÓN en un contexto propicio para la polémica. Meses antes de que se empezara a explorar la posible venta de la sede de la Cámara de Comercio ubicada en el antiguo hotel Palas, en abril, este medio publicó que la entidad había realizado las obras en su pretendida futura sede, ubicada en el edificio Panoramis del puerto, sin la licencia pertinente. En este espacio recientemente reformado se construyó una planta de más sin permiso, cuya eliminación es la única vía para restituir la legalidad.

Una condición a la que la entidad presidida por Carlos Baño no parece estar dispuesta a aceptar, a tenor de las alegaciones presentadas. La licencia, que depende del Ayuntamiento de Alicante, se encuentra actualmente en situación de bloqueo, y el movimiento se interpreta como un incremento de presión al alcalde para que conceda la licencia, sobre cuya legalidad aun no se ha resuelto. Pese a la falta de licencia, la Generalitat otorgó una subvención de 1,5 millones de euros a la nueva sede. Cabe recordar que el presidente autonómico, Carlos Mazón, ejerció como gerente de la Cámara de Comercio entre 2009 y 2019 y que conserva esta plaza en excedencia. Y que Baño ha expresado públicamente su afinidad con el jefe del Consell, a quien ha llegado a definir como su “hermano”.