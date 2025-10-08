Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la dana Alice en Alicante: primeras cancelaciones por el temporal

La Aemet mantiene la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto de la provincia por lluvias intensas y tormentas

El tiempo en Alicante: decretada la alerta amarilla en la Marina Alta y pasará a naranja esta noche

El tiempo en Alicante: decretada la alerta amarilla en la Marina Alta y pasará a naranja esta noche

C. Suena

La dana Alice ya se deja sentir en la provincia de Alicante. La  Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas las alertas por lluvias y tormentas que afectarán especialmente al norte de la provincia durante el Día de la Comunidad Valenciana.

El aviso amarillo comenzará este miércoles por la tarde y pasará a nivel naranja desde medianoche en el litoral norte, donde se esperan precipitaciones intensas, aparato eléctrico y fuertes rachas de viento.

En este seguimiento en directo podrás consultar la evolución del temporal, las últimas previsiones, los municipios más afectadosy las incidencias registradas a medida que avance la jornada.

