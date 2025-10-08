Última hora de la dana Alice en Alicante: primeras cancelaciones por el temporal

La dana Alice ya se deja sentir en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas las alertas por lluvias y tormentas que afectarán especialmente al norte de la provincia durante el Día de la Comunidad Valenciana.

El aviso amarillo comenzará este miércoles por la tarde y pasará a nivel naranja desde medianoche en el litoral norte, donde se esperan precipitaciones intensas, aparato eléctrico y fuertes rachas de viento.

En este seguimiento en directo podrás consultar la evolución del temporal, las últimas previsiones, los municipios más afectadosy las incidencias registradas a medida que avance la jornada.