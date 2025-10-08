En Directo
Última hora de la dana Alice en Alicante: primeras cancelaciones por el temporal
La Aemet mantiene la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto de la provincia por lluvias intensas y tormentas
La dana Alice ya se deja sentir en la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas las alertas por lluvias y tormentas que afectarán especialmente al norte de la provincia durante el Día de la Comunidad Valenciana.
El aviso amarillo comenzará este miércoles por la tarde y pasará a nivel naranja desde medianoche en el litoral norte, donde se esperan precipitaciones intensas, aparato eléctrico y fuertes rachas de viento.
En este seguimiento en directo podrás consultar la evolución del temporal, las últimas previsiones, los municipios más afectadosy las incidencias registradas a medida que avance la jornada.
D. Pamies
Los Montesinos mantiene las Fiestas Patronales pese a la previsión de lluvias
El Ayuntamiento de Los Montesinos ha informado que, por el momento, no se ha suspendido ningún evento de las Fiestas Patronales 2025, aunque se mantiene la alerta meteorológica por la dana Alice. Desde la Concejalía de Fiestas señalan que se “apurará al máximo antes de realizar cualquier cambio” en la programación.
De momento, solo se modifica la actividad infantil del viernes 10, que se trasladará al Auditorio de la Escuela de Música y Cultura. El consistorio recomienda seguir la información actualizada en sus redes sociales oficiales.
Sara Rodríguez
Petrer aplaza los actos del 9 d’Octubre por la previsión de mal tiempo
El Ayuntamiento de Petrer ha comunicado el aplazamiento de los actos programados para el 9 d’Octubre, ante la previsión de climatología adversa por la llegada de la dana Alice.
El consistorio informará en los próximos días de las nuevas fechas de celebración una vez mejore la situación meteorológica.
L. Gil López
Aigües suspende todos los actos del 9 d’Octubre por la llegada de la dana
El Ayuntamiento de Aigües ha anunciado la suspensión de todas las actividades previstas para este jueves 9 de octubre en la plaza del municipio con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, ante la previsión de lluvias intensas por la dana Alice.
Quedan cancelados el teatro infantil, el pasacalles de Dolçaina i Tabalet y la lectura del manifiesto institucional, programados a lo largo de la jornada.
D. Pamies
Torrevieja aplaza su Street Food Market por la alerta meteorológica
La Concejalía de Comercio anuncia que el Street Food Market de Torrevieja, que se iba a celebrar del 8 al 12 de octubre en el Parque de las Naciones, se aplaza por motivos meteorológicos. La nueva fecha será el fin de semana del 24 al 26 de octubre.
