Vox amenaza a Barcala en Alicante: o cumple las promesas pendientes o no apoyará los presupuestos

Nuevo ultimátum de Vox a Barcala: o cumple íntegramente el pacto presupuestario del pasado año o no podrá contar con los de Abascal para aprobar las cuentas de Alicante en 2026. Los ultras estiman que el ejecutivo popular aún debe ejecutar cerca de una treintena de propuestas acordadas. De lo contrario, advierten, no se moverán "ni un centímetro", forzando al regidor a negociar con la izquierda o renunciar a los presupuestos.

Al igual que en el pasado ejercicio, cuando el PP aprobó la creación de las oficinas antiokupas y "antiaborto" (anunciadas casi un año antes) en la recta final del 2024 para encarrilar un pacto presupuestario con Vox, este 2025 también se ha producido un reciente "acelerón" de los populares. En las últimas semanas, el gobierno de Barcala ha lanzado un contrato para externalizar la citada oficina "antiaborto" y dotarla de casi un millón de euros de presupuesto. También, este mismo martes, se ha dado luz verde al proyecto de reforma de la comisaría de la Policía Local en Juan XXIII, otra demanda de los ultras, quienes aseguran que, en realidad, lo pactado era la adjudicación de las obras, aún pendiente.

Por todo ello, la portavoz de Vox en Alicante, Carmen Robledillo, prevé lanzar una nueva advertencia al alcalde Luis Barcala este mismo viernes, en el pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad. En su intervención, los ultras pretenden poner de manifiesto el "inmovilismo" del equipo de gobierno popular, citando proyectos que, pese a contar con el visto bueno del PP, siguen en un cajón: un año y medio para la renovación de columpios en la calle San Francisco, dos años para la colocación de toldos en viales comerciales...

Al respecto, el grupo Vox opina que el gobierno municipal se limita a "poner excusas de malos gestores" y a repartir responsabilidades entre las distintas concejalías. Un modus operandi que, a las puertas de una nueva negociación presupuestaria, ha tensado la cuerda entre el PP y la ultraderecha, socios habituales desde la llegada de Barcala al poder municipal y, especialmente, tras la salida de Ciudadanos del Consistorio en las municipales del 2023.

Con este contexto, la formación planteará al ejecutivo de Barcala dos opciones para la aprobación de las cuentas de 2026: dar cumplimiento a la totalidad de los acuerdos alcanzados en las negociaciones del pasado mes de diciembre o "abrazar" un pacto con la izquierda, que ya ha tendido la mano en diferentes ocasiones al alcalde para tratar de alejar al PP de los posicionamientos radicales de los de Abascal en materias como el aborto.

"No valen las excusas de que en tres meses no da tiempo", advierte la formación, ya que entienden que el Consistorio ha dispuesto de un año (desde el último pacto zanjado en diciembre y el presupuesto aprobado en enero) para ejecutar el acuerdo que posibilitó la validación de las cuentas. De lo contrario, fuentes de Vox aseguran que su voto será "en contra".

Limpieza y seguridad

En la parte propositiva, el aliado preferente de Barcala ya ha definido su estrategia para los próximos meses, de la que se pueden intuir las medidas que se exigirían en una hipotética nueva negociación con los populares.

El objetivo de Vox es dirigir las políticas municipales hacia la limpieza (una de las principales críticas de los ciudadanos año tras año) y la seguridad, en línea con el argumentario de la formación a nivel nacional, rechazando políticas sociales como el acogimiento de menores migrantes no acompañados.

En consonancia con esto, los ultras reclaman "un auténtico plan de choque", lo suficientemente ambicioso para poder "lavar una imagen de la ciudad que se encuentra muy dañada". La actuación deberá optimizar las rutas de recogida para evitar que se repitan los habituales contenedores desbordados, además de la puesta en marcha de la aplicación móvil para que, "en vez de recibir 28.000 llamadas sin respuesta como se han recibido en 6 meses, se conviertan en 28.000 expedientes geolocalizados y resueltos en 48 horas".

En cuanto a la seguridad, la agrupación manifiesta que "Alicante se ha convertido en una de las ciudades más inseguras de España". Una afirmación que "no viene bien a nivel turístico, pero que, "por el bien de los vecinos", se debe "señalar al elefante en la habitación, no ignorarlo". Aquí, lo principal para Vox sería aumenta la plantilla policial para "adecuarla a la realidad de un municipio de gran población", ya que consideran que se produce "una carencia de más de 200 agentes".