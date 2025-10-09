¿Tu pareja es adicta al sexo? Descúbrelo aquí

Pensamientos obsesivos sobre la conducta sexual; incapacidad para controlar o reducir estos comportamientos a pesar de los intentos; continuidad de los mismos a pesar de las consecuencias negativas y síntomas de abstinencia como ansiedad e irritabilidad al no poder mantener la conducta adictiva.

Estas son algunas de las señales de alarma de que una persona puede padecer adicción al sexo, apunta el psicólogo de Alicante David López. Los expertos reciben cada vez más casos, incluso en adolescentes.

Pensamientos obsesivos sobre la conducta sexual; incapacidad para controlarla y ansiedad e irritabilidad son algunos síntomas

Desproporción

Según explica el experto, la persona puede demostrar una actitud sexual muy frecuente, desproporcionada y desadaptada. Sus pensamientos empiezan a girar en torno a esa conducta, y se convierte en obsesión con lo que desea hacer y cómo hacerlo.

Otra señal es que el afectado o afectada puede tener el propósito de no repetir pero le resulta imposible.

"La persona puede demostrar una actitud sexual muy frecuente, desproporcionada y desadaptada" David López Rodríguez — Psicólogo de Alicante

Doble vida

Muchas veces esa persona vive este comportamiento en secreto, su entorno no se entera "y le lleva a menudo a una doble vida de mentiras, engaños y ocultación"

El adicto experimenta una progresiva tolerancia, como pasa con cualquier adicción. "Aumenta la frecuencia, necesita más tiempo para obtener el resultado deseado o incluso aumentar la intensidad de la conducta sexual. Entonces esa persona empieza a experimentar un uso compulsivo y desmedido de la masturbación, consulta de pornografía, etc". Para ello, empieza a ver vídeos de porno más agresivos y dedica más tiempo a experimentar las mismas sensaciones", lo que aboca a una conducta más peligrosa.

Aumenta la frecuencia, necesita más tiempo para obtener el resultado deseado y aumenta la intensidad de la conducta sexual

La búsqueda de sexo o la realización de conductas sexuales ocupa un tiempo excesivo. "Un síntoma claro es cuando se empieza a relegar o quitar obligaciones del día a día, de los estudios, de estar con la familia o las extraescolares". Esto en el caso de los adolescentes.

Europa Press

Menos ocio

En el resto de edades, también se reduce el tiempo de ocio dedicado a otras actividades con amigos o familiares. Se aíslan de su entorno, y mantienen la conducta a pesar de consecuencias negativas como broncas o problemas con las parejas, pudiendo, por otra parte, experimentar cierta pérdida de atracción sexual y abstinencia con ellas. Así como síntomas físicos y emocionales, decaimiento, sueño, cambios de humor, depresión o irritabilidad.

La adicción, en resumen, puede provocar aislamiento familiar; y problemas en las relaciones sexuales debido a una visión distorsionada del sexo, a menudo exacerbada por el cibersexo y las interacciones en línea, lo que lleva a la persona a mandar mensajes a otras y a buscar sexo conectando con ellas.

"Estas conductas causan problemas en las relaciones sexuales debido a una visión distorsionada del sexo, a menudo exacerbada por el cibersexo" David López Rodríguez — Psicólogo de Alicante

Pérdida de atracción

"Las personas solo se dan cuenta de su adicción cuando son descubiertas", apunta el psicólogo.

El paciente acude a consulta cuando se siente aislado de su familia en una habitación y cuando tienen pareja, novio o novia porque aparecen problemas en las relaciones sexuales. También cuando son "pillados" por los de su alrededor ya que "resulta difícil tomar conciencia hasta que no hay una repercusión".