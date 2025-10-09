Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 80 litros en la provincia

La dana Alice está barriendo este jueves la provincia con precipitaciones desiguales, aunque hasta el mediodía del jueves están centrándose en el interior de la Marina Baixa. Y se espera que siga la inestabilidad, ya que de la alerta naranja que se mantiene en toda la franja litoral se pasará el viernes al aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral sur, sobre todo en la Vega Baja.

Esto significa alerta máxima para el viernes en el sur de la provincia a partir de las 10:00 horas, donde se pueden acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, situándose el mayor riesgo en toda la Vega Baja.

Personas con paraguas este jueves en Alcoy / Juani Ruz

Según la red de Avamet y Ametse, hasta las 12:30 horas el mayor registro se ha producido en Relleu, con 82 litros este jueves, de los que 52 litros han sido en menos de una hora. Y el segundo valor más alto ha sido en Santa Pola, con 68,9, Orxeta, con 65 litros y Bolulla, con 36,4.

Después los registros va oscilan entre los 20 y 30 litros en zonas de El Comtat y l'Alcoià e interior de la Marina Baixa y Alta, así como en l'Alacantí y el Baix Vinalopó. Y ya precipitaciones menores en el Medio y Alto Vinalopó, y sin apenas agua en la Vega Baja.

En la capital hay que destacar que han caído 28,8 litros en apenas una hora, con una tormenta con fuerte aparato eléctrico que estaba sobre el mar, sobre las 11:30 horas.

Aviso rojo

Así, la situación de inestabilidad se va a mantener, y para el viernes se espera que se complique en el litoral sur, que abarca parte de la Marina Baixa, l'Alacantí y el Medio Vinalopó, el Baix Vinalopó y la Vega Baja, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará a las 10:00 horas el aviso rojo, hasta la medianoche del viernes al sábado.

Esta alerta advierte de la probabilidad de que se registren lluvias localmente muy intensas o torrenciales en el litoral sur de Alicante y Campo de Cartagena (Región de Murcia).

"Algunos modelos mesoescalares muestran que se pueden formar tormentas organizadas o sistemas convectivos que podrían afectar principalmente a la zona de la Vega Baja y Campo de Cartagena-Mar Menor, con posibles acumulados de más de 180 l/m2 en 12 horas", han explicado desde el Laboratorio de Climatología de la UA.

Mapa de precipitaciones acumuladas prevista para el viernes, donde destaca la zona de la Vega Baja / INFORMACIÓN

"No obstante, la previsión está bastante cambiante y recomendamos seguir las actualizaciones de los mapas. El aviso sigue siendo de nivel naranja en el litoral norte y amarillo en el interior de cara al viernes", según han agregado desde esta institución.

Desde Aemet han explicado que "aunque nunca llueve como prevén los modelos, sobre todo con tormentas de origen marítimo previstas, con este mapa de precipitación acumulada en 24 horas" se puede observar que la Vega Baja sería la más afectada por estas precipitaciones.

