¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso de nivel rojo por lluvias en el litoral sur de la provincia de Alicante para este viernes 10 de octubre, ante la previsión de precipitaciones torrenciales que podrían dejar hasta 180 litros por metro cuadrado en solo 12 horas.

El episodio de lluvias intensas comenzará alrededor de las 10:00 horas y se prolongará hasta medianoche, afectando principalmente a la mitad sur de la provincia, donde se espera la mayor acumulación de agua.

Además del aviso rojo, AEMET mantiene niveles naranjas e incluso amarillos en otras zonas de la provincia:

En el litoral norte de Alicante , se prevén acumulaciones de hasta 140 mm en 12 horas y 60 mm en una hora , con riesgo importante.

, se prevén acumulaciones de y , con riesgo importante. En el interior de la provincia, el riesgo es moderado, con posibles lluvias de hasta 60 mm en 12 horas y episodios de 20 mm en una hora.

También se han activado avisos por tormentas en todas las comarcas, con una probabilidad del 40% al 70% de que vayan acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Desde AEMET recomiendan extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en las zonas costeras entre la Vila Joiosa, Benidorm, Altea, Calp, Moraira y Torrevieja, donde se espera el mayor impacto del temporal.

¿Cuándo llegarán las lluvias intensas a la provincia de Alicante?

La intensidad de las lluvias es muy dispar dependiendo de la zona o el municipio en el que nos encontremos. Por eso hemos querido analizar a qué hora se espera la mayor cantidad de precipitaciones en las principales localidades de la provincia. Estos serían los datos por municipios, según la página web de la Aemet a las 20.45 horas:

Alicante

Desde este viernes 10 el tiempo en Alicante será claramente inestable: lluvia asegurada (100%) todo el día, cielos cubiertos y viento del NE, fuerte a primeras horas con rachas en torno a 50 km/h, temperaturas contenidas (máx. 23°, mín. 19°) y humedad alta. El sábado se mantiene el episodio, con lluvia persistente y algo menos de viento (máx. 25°, mín. 17°). El domingo afloja: intervalos nubosos y chubascos ocasionales (≈55%), con viento del E flojo y hasta 26°. De lunes a miércoles (13–15) seguirán los intervalos nubosos con lluvia débil intermitente (probabilidad 85–90%), vientos de E/SE flojos a moderados y temperaturas muy estables, máximas de 25–26° y mínimas cercanas a 18°.

San Vicente del Raspeig

Lluvia asegurada (100%) todo el día, cielos cubiertos y viento del NE moderado, con rachas cercanas a 40 km/h a primeras horas; temperaturas contenidas (máx. 22°, mín. 17°) y humedad alta. El sábado 11 continúa el episodio con lluvias persistentes y menos viento (E flojo a moderado), 24°/17°. El domingo 12 afloja: intervalos nubosos y chubascos ocasionales (~55%), SE flojo, hasta 26°. De lunes a miércoles (13–15) se mantienen intervalos nubosos con lluvia débil intermitente (probabilidad 90–95–90%), vientos de E/SE flojos a moderados y temperaturas muy estables, máximas de 25–26° y mínimas de 16–17°.

El Campello

Se espera una jornada de lluvias intensas y persistentes, con cielos muy nubosos o cubiertos todo el día y una probabilidad del 100% de precipitación. El viento soplará del noreste moderado, con rachas de hasta 35 km/h, y las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas de 23 °C y mínimas de 18 °C. El sábado 11 continuará la inestabilidad, con lluvias frecuentes y viento del este moderado, aunque con un ligero ascenso de temperaturas (25 °C/18 °C). El domingo 12 el tiempo mejora parcialmente: habrá intervalos nubosos y chubascos aislados (≈70%) y viento del este flojo. De lunes a miércoles (13–15) persistirá la inestabilidad atmosférica, con intervalos nubosos y lluvias intermitentes (probabilidad 95–90–85%) y vientos de componente este o sureste, suaves en general. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas de 25–26 °C y mínimas de 18–19 °C y humedad alta, creando un ambiente templado pero húmedo.

Elche

Jornada marcada por la lluvia constante y cielos cubiertos, con probabilidad del 100% de precipitaciones durante todo el día y viento del norte moderado, que soplará con algo más de intensidad por la mañana. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 22 °C y mínimas de 17 °C, y una humedad elevada cercana al 90 %. El sábado 11 continuará la inestabilidad, con lluvias persistentes y viento variable de norte y este, aunque con una leve mejoría térmica (24 °C/16 °C). A partir del domingo 12, el tiempo tenderá a estabilizarse: se esperan intervalos nubosos y solo algunos chubascos dispersos (40%), mientras las temperaturas subirán hasta 26 °C. De lunes a miércoles (13–15), persistirá la nubosidad con lluvias débiles o intermitentes —probabilidad entre 80% y 60%—, con vientos suaves de componente este o sureste y valores térmicos estables: máximas de 25–26 °C y mínimas en torno a 16–17 °C. El ambiente seguirá templado y húmedo, propio de un episodio otoñal prolongado.

Benidorm

Desde este viernes 10, Benidorm afrontará una jornada marcada por la lluvia intensa y continua, con probabilidad del 100% de precipitaciones durante todo el día y cielos muy nubosos o cubiertos, en ocasiones con tormentas. El viento soplará con fuerza del noreste, alcanzando rachas de hasta 45 km/h, y las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 22 °C y mínimas de 17 °C. El sábado 11 continuará el temporal con lluvias generalizadas y ambiente muy húmedo (95% de humedad relativa), aunque las temperaturas se mantendrán estables (23 °C/17 °C). El domingo 12 se espera una leve mejoría, con intervalos nubosos y lluvias más débiles (70–75%) y un ascenso térmico hasta los 25 °C. Entre el lunes y el miércoles (13–15) persistirá la inestabilidad atmosférica, con cielos nubosos y chubascos intermitentes (probabilidad 100–85%) y vientos de componente noreste flojos a moderados. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con máximas de 23–24 °C y mínimas de 18–19 °C, y un ambiente cálido y húmedo típico de un episodio otoñal prolongado.

Elda

Desde este viernes 10, Elda vivirá una jornada de lluvias persistentes e intensas, con una probabilidad del 100% de precipitaciones durante todo el día y cielos cubiertos o muy nubosos. El viento soplará del noroeste y norte, con rachas moderadas, mientras las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 20 °C y mínimas de 15 °C. La humedad será elevada, superando el 85 % en algunos momentos. El sábado 11 continuará la inestabilidad, con lluvias generalizadas y viento variable, aunque las temperaturas se mantendrán algo más suaves (22 °C/15 °C). El domingo 12 se espera una leve mejoría, con intervalos nubosos y chubascos débiles o dispersos (80%), mientras los termómetros subirán hasta 25 °C. De lunes a miércoles (13–15), el tiempo seguirá variable y húmedo, con precipitaciones intermitentes (probabilidad entre 95% y 75%), vientos suaves de este y sureste y temperaturas estables: máximas de 24–25 °C y mínimas de 14–15 °C, en un ambiente templado pero aún inestable típico del otoño.

Villena

Desde este viernes 10, Villena afronta lluvia asegurada (100%) todo el día, cielos cubiertos y viento que rolará de N a NE, con intervalos moderados y rachas en torno a 40 km/h por la tarde. Ambiente fresco, con máx. 17 °C y mín. 13 °C y humedad muy alta. El sábado 11 seguirá el episodio: lluvias generalizadas y viento variable (NE/N flojo a moderado), con algo más de suavidad térmica (20/12 °C). El domingo 12 no cesa del todo: nubosidad abundante y lluvia débil intermitente, NE 10–15 km/h, y 22/12 °C. De lunes a miércoles (13–15) persistirá la inestabilidad: cielos cubiertos o muy nubosos con precipitación frecuente (probabilidad 100% → 95% → 90%), vientos de N/NE flojos a moderados y temperaturas muy estables, alrededor de 22–23 °C de máxima y 12–13 °C de mínima.

Alcoy

El municipio vivirá desde este viernes 10 de octubre una situación de lluvias persistentes e intensas, con una probabilidad del 100% de precipitaciones y cielos cubiertos durante toda la jornada. El viento soplará de noreste flojo a moderado, y las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 18 °C y mínimas de 14 °C, en un ambiente muy húmedo, con valores de humedad relativa de hasta el 100%. El sábado 11 continuará la inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos o cubiertos y lluvias continuas. El viento del norte mantendrá el ambiente fresco (19 °C/13 °C) y muy húmedo. El domingo 12 seguirá el mismo patrón, con precipitaciones generalizadas (probabilidad 100–95%), viento norte flojo y temperaturas sin cambios (21 °C/14 °C). De lunes a miércoles (13–15 de octubre) persistirá el tiempo lluvioso y húmedo, con probabilidades de precipitación entre el 95% y el 100%, vientos suaves del norte y temperaturas estables, en torno a 20–21 °C de máxima y 14 °C de mínima, sin esperarse aún una mejoría clara en las condiciones meteorológicas.

Ibi

El municipio de Ibi afronta desde este viernes 10 de octubre un episodio de precipitaciones persistentes y generalizadas, con una probabilidad del 100% de lluvias durante toda la jornada. Los cielos estarán totalmente cubiertos, con viento del noreste (NE) de 15 a 25 km/h y rachas que podrían alcanzar los 35 km/h. El ambiente será muy húmedo, con valores de humedad relativa entre el 85% y el 100%, y temperaturas frescas, en torno a 16 °C de máxima y 13 °C de mínima. El sábado 11 continuará la inestabilidad, con lluvias persistentes y rachas puntuales de hasta 55 km/h, especialmente durante la mañana. El viento seguirá del este y noreste, con temperaturas algo más suaves (19/12 °C). El domingo 12 mantendrá la tendencia: lluvias continuas y cielos muy nubosos, con vientos moderados del noreste y temperaturas máximas de 21 °C y mínimas de 13 °C. Entre el lunes y el miércoles (13–15 de octubre) se mantendrá el tiempo lluvioso y húmedo, con una probabilidad de precipitaciones aún muy alta (100%–95%), temperaturas sin grandes cambios (20–21 °C de máxima y 13 °C de mínima) y sensación térmica fresca debido a la persistente humedad.

Torrevieja

Torrevieja afronta este viernes 10 de octubre una jornada de inestabilidad extrema, con precipitaciones muy intensas y generalizadas durante todo el día y una probabilidad del 100% de lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos cubiertos con tormentas, especialmente por la tarde y la noche, y vientos del noreste sostenidos de hasta 35 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 55 km/h. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas de 23 °C y mínimas de 18 °C, pero el ambiente será muy húmedo, con valores de humedad relativa entre el 75% y el 100%. El sábado 11 continuará la inestabilidad, con cielos muy nubosos y lluvias constantes, aunque el viento tenderá a aflojar ligeramente. El domingo 12 se espera una mejoría progresiva, con lluvias más débiles y probabilidad de chubascos del 60% por la mañana, bajando al 15% por la tarde, y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 24 °C. Entre el lunes y el miércoles (13–15 de octubre), persistirá cierta inestabilidad atmosférica, con lluvias débiles o intermitentes (45–90% de probabilidad), vientos variables y temperaturas suaves, estables en torno a 24 °C de máxima y 17–19 °C de mínima.

Orihuela

Este viernes 10 de octubre en Orihuela se espera lluvia continua durante toda la jornada (probabilidad 100%), con cielos cubiertos y viento del NE en torno a 20 km/h. Ambiente muy húmedo y temperaturas contenidas: máx. 20 °C / mín. 17 °C. El sábado 11 seguirá muy nuboso con lluvias persistentes (100%), viento este flojo y ligero repunte térmico (23/16 °C). El domingo 12 llega una mejoría progresiva: chubascos débiles por la mañana (~45–50%) y menos probabilidad por la tarde (~15%), con viento de E flojo y 25/16 °C. De lunes a miércoles (13–15) persistirá cierta inestabilidad: Lun 13: intervalos nubosos con lluvia débil (~90%), E 15 km/h, 24/16 °C. Mar 14: intervalos nubosos, riesgo ~50%, 25/15 °C. Mié 15: intervalos con lloviznas ocasionales (~70%), 25/15 °C.

Dénia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para Dénia un episodio de precipitaciones continuadas y abundantes que se prolongará durante varios días, con especial intensidad entre el viernes 10 y el sábado 11 de octubre. Viernes 10 de octubre: jornada de lluvias generalizadas y persistentes con probabilidad del 100%. Los cielos estarán cubiertos con lluvias y tormentas, especialmente por la tarde y la noche. Se esperan rachas de viento del noreste de hasta 50 km/h y un ambiente muy húmedo (hasta el 100% de humedad relativa). Temperaturas suaves, con máxima de 24 °C y mínima de 16 °C. Sábado 11: continuará la inestabilidad atmosférica, con cielos cubiertos y lluvias durante todo el día. El viento será variable, con predominio del noreste, y se mantendrán las temperaturas (23/16 °C). Domingo 12: persistirán las lluvias, aunque algo menos intensas (probabilidad entre el 65% y el 100%), con viento del noroeste moderado (15 km/h) y temperaturas sin grandes cambios (24/16 °C). Durante el inicio de la próxima semana (13–15 de octubre), la situación seguirá muy inestable, con lluvias frecuentes o intermitentes (90–100% de probabilidad), vientos del norte y noreste, y un ambiente muy húmedo. Las temperaturas se mantendrán en valores suaves, con máximas de 24–25 °C y mínimas de 16–17 °C.

Xàbia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para Jávea/Xàbia un episodio de precipitaciones generalizadas y persistentes, acompañado de fuertes vientos del noreste y una humedad muy elevada, que se prolongará durante varios días. Viernes 10 de octubre: Día de lluvias constantes y generalizadas (100%) con cielos muy nubosos o cubiertos. Se esperan vientos del NE de hasta 30 km/h y rachas máximas de 45 km/h. La humedad alcanzará valores del 100%, creando un ambiente muy pesado. Temperaturas suaves, con máxima de 24 °C y mínima de 15 °C. Sábado 11: Continuará la inestabilidad, con lluvias persistentes durante toda la jornada. El viento soplará del NE, con rachas destacables (hasta 45 km/h) y sensación de humedad elevada. Temperaturas sin cambios: 23/15 °C. Domingo 12: Seguirán las precipitaciones, aunque con una ligera tendencia a la mejoría. Probabilidad de lluvia del 95% por la mañana, bajando al 45% por la tarde. Cielos nubosos o muy nubosos y viento del norte moderado (20 km/h). Máxima 24 °C / mínima 15 °C. Inicio de semana (13–15 de octubre): El lunes persistirá la inestabilidad con lluvias frecuentes (100%), seguida de días aún lluviosos (85–95%) y ambiente muy húmedo. Los vientos del norte y noreste seguirán soplando con fuerza moderada, y las temperaturas permanecerán estables, con máximas de 24–25 °C y mínimas de 15–16 °C.

Calp

Viernes 10 de octubre: lluvia continua (100%) con cielos cubiertos. Viento del NE ~25 km/h y rachas hasta 40 km/h. Ambiente muy húmedo (picos cercanos al 100%). 23 °C / 17 °C. Sábado 11: sigue el episodio, muy nuboso o cubierto con lluvias (100%). Viento NE/N ~20 km/h y rachas ~35 km/h. 22 °C / 17 °C. Domingo 12: algo más tranquilo, con intervalos y chubascos (95% por la mañana → 45% por la tarde). Viento N ~20 km/h. 25 °C / 17 °C. Lunes 13–miércoles 15: persistirá la inestabilidad. Lun 13: muy nuboso con lluvia (~95%), NE ~20 km/h, 25/17 °C. Mar 14: intervalos con lluvia débil (~80%), N ~20 km/h y racha ~40 km/h, 24/17 °C. Mié 15: nuboso con lluvia (~95%), N ~20 km/h, 23/18 °C.

Esta información se irá actualizando periódicamente.