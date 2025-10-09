Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades

La Aemet activa el nivel rojo en el litoral sur de la provincia de Alicante

La dana llega a la ciudad de Alicante

La dana llega a la ciudad de Alicante / Héctor Fuentes

C. Suena

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante y estará vigente durante todo el día de hoy y mañana en el tercio norte pero, a partir de las 10.00 horas, el aviso pasará a ser rojo en la región sur.

Según la previsión, la alerta roja puede dejar hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, afectando principalmente a la mitad sur.

Los municipios afectados por la alerta roja se concentran en el litoral sur que abarca desde la Marina Baixa hasta la Vega Baja.

El listado completo de localidades afectadas por el nivel rojo es el siguiente:

  1. Agost
  2. Aigües
  3. Albatera
  4. Alfàs del Pi, l'
  5. Algorfa
  6. Alicante/Alacant
  7. Almoradí
  8. Aspe
  9. Benejúzar
  10. Benferri
  11. Benidorm
  12. Benijófar
  13. Bigastro
  14. Busot
  15. Callosa de Segura
  16. Campello, el
  17. Catral
  18. Cox
  19. Crevillent
  20. Daya Nueva
  21. Daya Vieja
  22. Dolores
  23. Elche/Elx
  24. Finestrat
  25. Formentera del Segura
  26. Granja de Rocamora
  27. Guardamar del Segura
  28. Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
  29. Hondón de los Frailes
  30. Jacarilla
  31. Monforte del Cid
  32. Mutxamel
  33. Novelda
  34. Nucia, la
  35. Orxeta
  36. Orihuela
  37. Polop
  38. Rafal
  39. Redován
  40. Relleu
  41. Rojales
  42. San Fulgencio
  43. Sant Joan d'Alacant
  44. San Miguel de Salinas
  45. Santa Pola
  46. San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
  47. Torrevieja
  48. Villajoyosa/Vila Joiosa, la
  49. Pilar de la Horadada
  50. Montesinos, Los
  51. San Isidro

En el resto de la provincia se mantendrá la alerta amarilla durante todo el jueves y viernes, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas aisladas.

