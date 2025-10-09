Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante y estará vigente durante todo el día de hoy y mañana en el tercio norte pero, a partir de las 10.00 horas, el aviso pasará a ser rojo en la región sur.

Según la previsión, la alerta roja puede dejar hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, afectando principalmente a la mitad sur.

Los municipios afectados por la alerta roja se concentran en el litoral sur que abarca desde la Marina Baixa hasta la Vega Baja.

El listado completo de localidades afectadas por el nivel rojo es el siguiente:

Agost Aigües Albatera Alfàs del Pi, l' Algorfa Alicante/Alacant Almoradí Aspe Benejúzar Benferri Benidorm Benijófar Bigastro Busot Callosa de Segura Campello, el Catral Cox Crevillent Daya Nueva Daya Vieja Dolores Elche/Elx Finestrat Formentera del Segura Granja de Rocamora Guardamar del Segura Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Hondón de los Frailes Jacarilla Monforte del Cid Mutxamel Novelda Nucia, la Orxeta Orihuela Polop Rafal Redován Relleu Rojales San Fulgencio Sant Joan d'Alacant San Miguel de Salinas Santa Pola San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Torrevieja Villajoyosa/Vila Joiosa, la Pilar de la Horadada Montesinos, Los San Isidro

En el resto de la provincia se mantendrá la alerta amarilla durante todo el jueves y viernes, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas aisladas.