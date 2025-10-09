Alicante alega contra el reparto de fondos europeos tras quedarse sin ayudas

Un reparto “insuficiente”, “desigual” y “discriminatorio”. Es lo que desde el Ayuntamiento de Alicante consideran que el Gobierno central ha aplicado contra la ciudad a la hora de conceder fondos europeos del plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local).

Esta sensación ha motivado al consistorio para presentar un escrito de alegaciones a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda. La institución, tras la resolución provisional que ha desagradado al Ayuntamiento de Alicante, abrió un plazo de alegaciones a los municipios de 10 días de duración.

En esas alegaciones, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante, el consistorio “ha exigido explicaciones” al Gobierno central, ya que considera que el reparto se ha aplicado a través de un “criterio territorial subjetivo”. A su vez, la institución municipal reclama “la puntuación detallada de la propuesta presentada”, la “celebración de una reunión técnica con los responsables de la convocatoria”, la “revisión del criterio territorial aplicado” y “su impacto en la equidad del proceso”. También exige que se solicite “la consideración de la experiencia previa del Ayuntamiento de Alicante como elemento de solvencia técnico”, en alusión a la ejecución de los fondos europeos Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado).

Cabe recordar que la ciudad de Alicante se quedó excluida de estos fondos, tal como se supo el pasado 3 de octubre, pese a que el resto de grandes ciudades de la Comunidad sí que recibirán ayudas y a pesar, también, de que la provincia de Alicante es la más beneficiada de la Comunidad en este aspecto.

Críticas del alcalde

Luis Barcala, alcalde de Alicante con el PP, ha criticado nuevamente la decisión del Gobierno central por considerarla “injusta” e “inesperada”. Señala que es la primera vez que se deja fuera a la ciudad en el reparto de financiación europea, y añade que “no sólo” se “margina” a la provincia “con los Presupuestos Generales del Estado”, sino que “también castigan” a la capital “con la distribución de fondos europeos” cuando, según considera, la ciudad “es un ejemplo del aprovechamiento y buena gestión de recursos”.

En las alegaciones, el Ayuntamiento también argumenta que “cumple todos los criterios de elegibilidad al haber obtenido más de 50 puntos en la calificación final”, aunque esta puntuación le ha situado en la primera posición de la lista de reserva. Por ello, exigen información “detallada” sobre la puntuación global, y también sobre la de otros planes presentados por las entidades de la Comunidad Valenciana, así como la puntuación “desglosada” por cada uno de los apartados evaluados “con el fin de poder analizar con precisión los criterios aplicados”.

Por otra parte, el gobierno municipal entiende que la convocatoria contaba con “un presupuesto insuficiente, agravado por la penalización aplicada a la Comunidad, al retraerse fondos para una convocatoria específica” sobe la dana. También se señala el criterio de territorialidad, que según las alegaciones presentadas “ha generado una competencia desigual entre municipios”. Como ejemplo sitúan a Castellón, “que no tenía ninguna otra ciudad grande en su provincia con la que competir, lo que ha podido favorecer su posición”, mientras que “València sólo competía con Gandía” y, “en cambio, el Ayuntamiento de Alicante competía con otras tres ciudades grandes en su provincia”, en referencia a Elche, Torrevieja y Benidorm.

Consecuencias

La exclusión de Alicante en el acceso a estos fondos supone, según el Ayuntamiento, “un grave perjuicio para el desarrollo urbano sostenible del municipio”, a la vez que “limita la capacidad de inversión en proyectos estratégicos que contribuyen a la cohesión social, la transición ecológica y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.

Alicante se presentó a esta convocatoria por 20 millones de euros y esperaba obtener 12, “al estar distribuida la financiación al 60 % de fondos europeos y 40 % municipales”. En la lista de iniciativas presentadas estaba la adecuación del colegio López Soria como centro de proximidad, la ampliación del centro de empleo El Tossalet, el nuevo pabellón de Tómbola, la mejora del centro municipal integrado de plaza de Argel, la renovación integral del parque Lo Morant, de la plaza de Orán y la del Dolçainer Lluís Avellà, y la mejora de las plazas de la Constitución y de El Palamó.

Criterios de selección

Desde el Ministerio de Hacienda explicaron a preguntas de INFORMACIÓN que la puntuación detallada obtenida por cada ciudad en este proceso "no es pública". Sí se sabe, sin embargo, que Alicante logró alcanzar el mínimo de 50 puntos exigidos para ser evaluada, aunque no consiguió situarse al nivel de otras ciudades de la Comunidad Valenciana, como València o Castellón, que obtuvieron una valoración más alta y, en consecuencia, lograron acceder a las ayudas. Desde el ministerio recuerdan además que la cuantía a repartir es limitada, ya que la Comunidad Valenciana "no se encuentra entre las regiones menos desarrolladas" de España.

La selección de proyectos se realiza a partir de unos criterios fijados en la resolución publicada en el BOE en octubre de 2024. Según este baremo, los planes se valoran en cuatro grandes bloques: planificación integrada y con capacidad transformadora (40 puntos), gobernanza (16), viabilidad de los proyectos y su financiación (34) y complementariedad y sinergias (10). En ellos se examinan aspectos como la capacidad de los proyectos para dar respuesta a los retos económicos, sociales y medioambientales de la ciudad, la integración de diferentes áreas municipales, la participación ciudadana, la fortaleza técnica y administrativa para ejecutarlos, así como su coherencia financiera y temporal. También se premia la coordinación con otras iniciativas regionales, nacionales o europeas.

Cada propuesta, una vez superado el umbral de los 50 puntos, se ordena de mayor a menor puntuación hasta agotar el límite de los fondos Feder disponibles en cada comunidad autónoma, de casi 96 millones en el caso de la valenciana.