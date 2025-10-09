Alicante cierra el castillo y los parques ante la alerta naranja por lluvias

El Ayuntamiento de Alicante cierra el castillo de Santa Bárbara y los parques y jardines de la ciudad. La medida se adopta como precaución ante la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que se mantendrá activa hasta el próximo viernes en el litoral alicantino, donde se esperan lluvias intensas, aparato eléctrico y fuertes rachas de viento.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento también ha anunciado la apertura del segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) desde las 8.00 horas del jueves 9 de octubre hasta las 14.00 horas del viernes 10. El espacio ofrecerá alojamiento, desayuno, comida y cena, además de un kit de aseo e higiene personal para las personas que lo necesiten.

Desde el consistorio se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución y seguir la evolución del temporal a través de los canales oficiales.

Actos suspendidos

Entre los eventos cancelados con motivo del 9 d'Octubre figuran la Dansà Popular, prevista en la Explanada, y el concierto de la Banda Sinfónica Municipal, que debía celebrarse en la plaza del Ayuntamiento.

Asimismo, la Generalitat suspende el concierto previsto en Alicante que estaba organizado con motivo del 9 de octubre. A las doce del mediodía estaba previsto que el Paseo de la Explanada acogiera conciertos de bandas de música con los que se buscaba en valor una de las tradiciones más arraigadas de la Comunidad.