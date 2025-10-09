Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante cierra el castillo y los parques ante la alerta naranja por lluvias

Las medidas se suman a la cancelación de los actos del 9 d'octubre y la activación de un dispositivo de acogida para personas vulnerables ante el temporal

La alerta naranja obliga a cerrar el castillo de Santa Bárbara y las zonas verdes de Alicante

La alerta naranja obliga a cerrar el castillo de Santa Bárbara y las zonas verdes de Alicante

La alerta naranja obliga a cerrar el castillo de Santa Bárbara y las zonas verdes de Alicante / Pilar Cortés

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

El Ayuntamiento de Alicante cierra el castillo de Santa Bárbara y los parques y jardines de la ciudad. La medida se adopta como precaución ante la alerta naranja decretada por la  Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que se mantendrá activa hasta el próximo viernes en el litoral alicantino, donde se esperan lluvias intensas, aparato eléctrico y fuertes rachas de viento.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento también ha anunciado la apertura del segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) desde las 8.00 horas del jueves 9 de octubre hasta las 14.00 horas del viernes 10. El espacio ofrecerá alojamiento, desayuno, comida y cena, además de un kit de aseo e higiene personal para las personas que lo necesiten.

Desde el consistorio se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución y seguir la evolución del temporal a través de los canales oficiales.

Actos suspendidos

Entre los eventos cancelados con motivo del 9 d'Octubre figuran la Dansà Popular, prevista en la Explanada, y el concierto de la Banda Sinfónica Municipal, que debía celebrarse en la plaza del Ayuntamiento.

Asimismo, la Generalitat suspende el concierto previsto en Alicante que estaba organizado con motivo del 9 de octubre. A las doce del mediodía estaba previsto que el Paseo de la Explanada acogiera conciertos de bandas de música con los que se buscaba en valor una de las tradiciones más arraigadas de la Comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  2. Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja este jueves y viernes
  3. Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet amplía la alerta naranja a todo el litoral de la provincia
  4. ¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles lluvias intensas para el puente de octubre
  5. Sanidad supervisa a un centenar de personas por una intoxicación tras comer en un restaurante de Alicante
  6. Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
  7. Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica
  8. Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves

Última hora de la dana Alice: Alicante cierra el castillo y los parques por la alerta naranja

Última hora de la dana Alice: Alicante cierra el castillo y los parques por la alerta naranja

Alicante cierra el castillo y los parques ante la alerta naranja por lluvias

Alicante cierra el castillo y los parques ante la alerta naranja por lluvias

Educación avisa: "La elección de las familias ha venido para quedarse"

Educación avisa: "La elección de las familias ha venido para quedarse"

Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven 18 años junto a una discoteca en Alicante

Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven 18 años junto a una discoteca en Alicante

El tiempo en Alicante: la dana Alice dejará lluvias intensas pero las temperaturas se mantendrán estables

El tiempo en Alicante: la dana Alice dejará lluvias intensas pero las temperaturas se mantendrán estables

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

Tres opositores a la Policía Nacional atrapan a un ladrón que huía de un robo en Alicante

Tres opositores a la Policía Nacional atrapan a un ladrón que huía de un robo en Alicante

Un colegio entre barracones y cartones

Un colegio entre barracones y cartones
Tracking Pixel Contents