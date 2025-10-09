Aviso rojo por la dana Alice: La Generalitat envía un Es Alert en el litoral sur de Alicante 19 horas antes

El aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral sur de la provincia de Alicante se activa a las 10:00 horas del viernes. Y 19 horas antes, la Generalitat ha enviado un Es Alert a los móviles de la zona afectada para advertir del riesgo meteorológico que existe.

El aviso se ha emitido a las 14.47 horas, y el mismo viene titulado como "Alerta de Protección Civil". En el mismo Emergencias de la Generalitat explica "alerta de Protección Civil Riesgo de inundación en litoral sur de Alicante por fuertes lluvias. Hora estimada de comienzo conforme Aemet 10:00 hora oficial del 10/10/25". Un aviso que contrasta con el la de dana de Valencia, que se recibió a las 20:11 horas del 29 de octubre, cuando el aviso rojo llevaba activo desde primera hora.

Por ello señala: "Evite desplazamientos. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Siga las indicaciones de las autoridades. Evite llamadas innecesarias".

Y concluye añadiendo: "Más recomendaciones en https://www.112cv.gva.es/es/. En caso de emergencia llame al 112Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana".

El aviso enviado a los móviles por la Generalitat por la alerta roja del viernes en el litoral sur de la provincia de Alicante / Rafa Arjones

Desde la Generalitat han explicado en redes sociales que "ante el aviso de nivel rojo por lluvias comunicado por la Aemet, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un mensaje de alerta a los móviles del litoral sur de Alicante".

Así, ha señalado que "se solicita máxima precaución ante el aviso cuyo inicio está previsto a las 10:00 horas de mañana 10/10/25, según las predicciones de la Aemet. El resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas. Se recomienda extremar la vigilancia y seguridad, así como prestar atención a los avisos que se vayan produciendo".

Delegada del Gobierno

Por otra parte, tras la segunda reunión del Cecopi para el seguimiento del episodio de lluvias en la Comunidad, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha destacado que "hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que es un periodo largo, de varios días. Parece que hasta el lunes y por lo tanto hay que ser plenamente conscientes de que en un puente en el que se esperaba que era un fin de semana largo con el 9 de octubre" con numerosos desplazamientos, hay que extremar las precauciones.

Bernabé ha explicado que "es importantísimo que la población y la ciudadanía sea consciente de que estamos en una situación de alerta naranja generalizada en este momento y roja que se va a dar en la provincia de Alicante".

"Somos conscientes de que la Vega Baja es una zona inundable y por lo tanto una alerta roja en la Vega Baja, donde existen ramblas pequeñas con correntías muy rápidas que cuando se producen periodos y situaciones de lluvia intensa y de acumulados intensos" Pilar Bertnabé — Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

"Por lo tanto, y además con la previsión de que se vaya a alargar cierta inestabilidad y con lluvias intensas en toda la Comunitat Valenciana, el primer mensaje tiene que ser un mensaje de mucha precaución en cuanto a los desplazamientos por las carreteras de la Comunitat Valenciana. Esta es una cuestión muy relevante y muy necesaria que toda la población pueda tener en cuenta esta situación de emergencia en la que estamos".

Peligro en la Vega Baja: zona inundable

Y ha apuntado que "otra cuestión importante es que somos conscientes de que la Vega Baja es una zona inundable y por lo tanto una alerta roja en la Vega Baja, donde existen ramblas pequeñas con correntías muy rápidas que cuando se producen periodos y situaciones de lluvia intensa y de acumulados intensos como los que vamos a ver... por eso se pone la alerta roja".

Así, ha recordado que "pueden provocar inundaciones" y por lo tanto hay que extremar las medidas de vigilancia, "especialmente en aquellos barrancos y ramblas que tienen que ver con la zona de la Serranía de Crevillent". Por lo tanto todo lo que es la falda de Crevillent y el litoral sur, fundamentalmente de la provincia de Alicante. Yo sí pido que se extremen todas las medidas de vigilancia en aquellas zonas y en aquellos cauces. Así también lo han comentado los técnicos de las agencias estatales para que todos los efectivos de Protección Civil puedan estar alerta, especialmente en esas zonas. Creo que es una cuestión muy relevante y a tener en cuenta fundamentalmente para esta población".

Bernabé, preguntada por el seguimiento que van a realizar de las lluvias, ha señalado que "el conseller nos ha emplazado ya para el viernes a las 9:00. En principio, si hay alguna otra cuestión, pues por supuesto estamos en comunicación permanente y vamos a seguir así. Y yo, desde luego, se lo agradezco también a la Generalitat".