El cielo de Alicante se viste de luz por el 9 d'Octubre

Este 9 d'Octubre, que se espera pasado por agua en toda la Comunidad, empezó en la ciudad de Alicante con luz y pólvora como protagonistas, con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. La pirotecnia villenera Coeters Dragons fue la elegida por segundo año consecutivo por la Generalitat Valenciana para lanzar un castillo de fuegos artificiales para hacer vibrar a alicantinos y visitantes, que se acercaron la madrugada de este miércoles al jueves hasta el entorno del puerto de Alicante, pese al aviso de lluvia, que ha llevado a que se active la alerta naranja desde primera hora de este 9 d'Octubre en el litoral de la provincia.

Puntualmente, a las 00:00, el cielo se iluminó con un castillo que en total quemó 98 kilos de pólvora. El espectáculo comenzó con ritmo y continuó con efectos como crackers, “crossettes” y lagrimeo, junto a carcasas y truenos que mantuvieron la mirada al cielo. El final, compuesto por efectos de color y un potente efecto de trueno, hizo vibrar a los espectadores.

Antes de que comenzara el espectáculo de fuegos artificiales, todas las miradas estuvieron puestas en el cielo, mientras los propios pirotécnicos mantenían la esperanza de que la lluvia no arruinara el disparo. Afortunadamente, el tiempo acompañó y el castillo se desarrolló sin contratiempos.

Actos suspendidos

Este espectáculo forma parte de la programación organizada por la Generalitat Valenciana con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las actividades previstas para este jueves en Alicante, incluido el concierto de bandas en la Explanada, han sido suspendidas debido a la alerta naranja de lluvias, que mantiene en vilo a organizadores y ciudadanos.

También ha suspendido los actos previstos el Ayuntamiento de Alicante debido a la previsión de lluvias intensas durante la jornada del jueves. La decisión llegó tras la declaración de la alerta naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que a priori se mantendrá activa desde este miércoles y hasta el próximo viernes.

Entre los eventos del Ayuntamiento cancelados figuran la dansà popular, prevista en la Explanada, y el concierto de la Banda Sinfónica Municipal, que debía celebrarse en la plaza del Ayuntamiento. Desde el consistorio se ha recomendado a la ciudadanía extremar la precaución y seguir la evolución del temporal a través de los canales oficiales.