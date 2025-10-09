Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana
La Aemet activa el nivel naranja por lluvias fuertes en todo el litoral
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante y estará vigente durante todo el jueves y el viernes hasta las 15.00 horas.
Según la previsión, la alerta naranja dejará precipitaciones muy fuertes y persistentes que podrían dejar más de 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La Aemet advierte también de tormentas con aparato eléctrico, viento racheado y posible granizo.
Después de esa franja crítica, el nivel de riesgo descenderá de nuevo a amarillo y se mantendrá durante todo el viernes.
Mapa de los municipios de la provincia de Alicante en alerta por la dana Alice
Los municipios afectados por la alerta naranja se concentran en el litoral norte y el interior próximo y en el litoral sur desde la Marina Baixa hasta la Vega Baja.
El listado completo de localidades afectadas por el nivel naranja es el siguiente:
- L’Atzúbia
- Agres
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoleja
- Alfafara
- Almudaina
- L’Alqueria d’Asnar
- Altea
- Balones
- Benasau
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benigembla
- Benidoleig
- Benifato
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- El Poble Nou de Benitatxell
- Bolulla
- Callosa d’en Sarrià
- Calp
- Castell de Castells
- Cocentaina
- Confrides
- Quatretondeta
- Dénia
- Facheca
- Famorca
- Gata de Gorgos
- Gaianes
- Gorga
- El Castell de Guadalest
- Xaló
- Xàbia
- L’Orxa
- Llíber
- Millena
- Murla
- Muro de Alcoy
- Ondara
- Orba
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Planes
- El Ràfol d’Almúnia
- Sagra
- Sanet y Negrals
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tollos
- Tormos
- La Vall d’Alcalà
- La Vall d’Ebo
- La Vall de Gallinera
- La Vall de Laguar
- El Verger
- Els Poblets
- Agost
- Aigües
- Albatera
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Alicante/Alacant
- Almoradí
- Aspe
- Benejúzar
- Benferri
- Benidorm
- Benijófar
- Bigastro
- Busot
- Callosa de Segura
- Campello, el
- Catral
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dolores
- Elche/Elx
- Finestrat
- Formentera del Segura
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
- Hondón de los Frailes
- Jacarilla
- Monforte del Cid
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Orxeta
- Orihuela
- Polop
- Rafal
- Redován
- Relleu
- Rojales
- San Fulgencio
- Sant Joan d'Alacant
- San Miguel de Salinas
- Santa Pola
- San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
- Torrevieja
- Villajoyosa/Vila Joiosa, la
- Pilar de la Horadada
- Montesinos, Los
- San Isidro
En el resto de la provincia se mantendrá la alerta amarilla durante todo el jueves y viernes, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas aisladas.
