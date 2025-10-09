Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante y estará vigente durante todo el jueves y el viernes hasta las 15.00 horas.

Según la previsión, la alerta naranja dejará precipitaciones muy fuertes y persistentes que podrían dejar más de 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La Aemet advierte también de tormentas con aparato eléctrico, viento racheado y posible granizo.

Después de esa franja crítica, el nivel de riesgo descenderá de nuevo a amarillo y se mantendrá durante todo el viernes.

Mapa de los municipios de la provincia de Alicante en alerta por la dana Alice

Los municipios afectados por la alerta naranja se concentran en el litoral norte y el interior próximo y en el litoral sur desde la Marina Baixa hasta la Vega Baja.

El listado completo de localidades afectadas por el nivel naranja es el siguiente:

L’Atzúbia Agres Alcalalí Alcocer de Planes Alcoleja Alfafara Almudaina L’Alqueria d’Asnar Altea Balones Benasau Beniarbeig Beniardá Beniarrés Benigembla Benidoleig Benifato Benilloba Benillup Benimantell Benimarfull Benimassot Benimeli Benissa El Poble Nou de Benitatxell Bolulla Callosa d’en Sarrià Calp Castell de Castells Cocentaina Confrides Quatretondeta Dénia Facheca Famorca Gata de Gorgos Gaianes Gorga El Castell de Guadalest Xaló Xàbia L’Orxa Llíber Millena Murla Muro de Alcoy Ondara Orba Parcent Pedreguer Pego Planes El Ràfol d’Almúnia Sagra Sanet y Negrals Sella Senija Tàrbena Teulada Tollos Tormos La Vall d’Alcalà La Vall d’Ebo La Vall de Gallinera La Vall de Laguar El Verger Els Poblets Agost Aigües Albatera Alfàs del Pi, l' Algorfa Alicante/Alacant Almoradí Aspe Benejúzar Benferri Benidorm Benijófar Bigastro Busot Callosa de Segura Campello, el Catral Cox Crevillent Daya Nueva Daya Vieja Dolores Elche/Elx Finestrat Formentera del Segura Granja de Rocamora Guardamar del Segura Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves Hondón de los Frailes Jacarilla Monforte del Cid Mutxamel Novelda Nucia, la Orxeta Orihuela Polop Rafal Redován Relleu Rojales San Fulgencio Sant Joan d'Alacant San Miguel de Salinas Santa Pola San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig Torrevieja Villajoyosa/Vila Joiosa, la Pilar de la Horadada Montesinos, Los San Isidro

En el resto de la provincia se mantendrá la alerta amarilla durante todo el jueves y viernes, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas aisladas.