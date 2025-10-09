Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana

La Aemet activa el nivel naranja por lluvias fuertes en todo el litoral

La dana Alice llega a Alicante: alerta naranja esta noche en más de 60 municipios por lluvias intensas

La dana Alice llega a Alicante: alerta naranja esta noche en más de 60 municipios por lluvias intensas

INFORMACIÓNTV

C. Suena

C. Suena

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta naranja en el litoral norte y sur de la provincia de Alicante y estará vigente durante todo el jueves y el viernes hasta las 15.00 horas.

Según la previsión, la alerta naranja dejará precipitaciones muy fuertes y persistentes que podrían dejar más de 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La Aemet advierte también de tormentas con aparato eléctrico, viento racheado y posible granizo.

Después de esa franja crítica, el nivel de riesgo descenderá de nuevo a amarillo y se mantendrá durante todo el viernes.

Mapa de los municipios de la provincia de Alicante en alerta por la dana Alice

Los municipios afectados por la alerta naranja se concentran en el litoral norte y el interior próximo y en el litoral sur desde la Marina Baixa hasta la Vega Baja.

El listado completo de localidades afectadas por el nivel naranja es el siguiente:

  1. L’Atzúbia
  2. Agres
  3. Alcalalí
  4. Alcocer de Planes
  5. Alcoleja
  6. Alfafara
  7. Almudaina
  8. L’Alqueria d’Asnar
  9. Altea
  10. Balones
  11. Benasau
  12. Beniarbeig
  13. Beniardá
  14. Beniarrés
  15. Benigembla
  16. Benidoleig
  17. Benifato
  18. Benilloba
  19. Benillup
  20. Benimantell
  21. Benimarfull
  22. Benimassot
  23. Benimeli
  24. Benissa
  25. El Poble Nou de Benitatxell
  26. Bolulla
  27. Callosa d’en Sarrià
  28. Calp
  29. Castell de Castells
  30. Cocentaina
  31. Confrides
  32. Quatretondeta
  33. Dénia
  34. Facheca
  35. Famorca
  36. Gata de Gorgos
  37. Gaianes
  38. Gorga
  39. El Castell de Guadalest
  40. Xaló
  41. Xàbia
  42. L’Orxa
  43. Llíber
  44. Millena
  45. Murla
  46. Muro de Alcoy
  47. Ondara
  48. Orba
  49. Parcent
  50. Pedreguer
  51. Pego
  52. Planes
  53. El Ràfol d’Almúnia
  54. Sagra
  55. Sanet y Negrals
  56. Sella
  57. Senija
  58. Tàrbena
  59. Teulada
  60. Tollos
  61. Tormos
  62. La Vall d’Alcalà
  63. La Vall d’Ebo
  64. La Vall de Gallinera
  65. La Vall de Laguar
  66. El Verger
  67. Els Poblets
  68. Agost
  69. Aigües
  70. Albatera
  71. Alfàs del Pi, l'
  72. Algorfa
  73. Alicante/Alacant
  74. Almoradí
  75. Aspe
  76. Benejúzar
  77. Benferri
  78. Benidorm
  79. Benijófar
  80. Bigastro
  81. Busot
  82. Callosa de Segura
  83. Campello, el
  84. Catral
  85. Cox
  86. Crevillent
  87. Daya Nueva
  88. Daya Vieja
  89. Dolores
  90. Elche/Elx
  91. Finestrat
  92. Formentera del Segura
  93. Granja de Rocamora
  94. Guardamar del Segura
  95. Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves
  96. Hondón de los Frailes
  97. Jacarilla
  98. Monforte del Cid
  99. Mutxamel
  100. Novelda
  101. Nucia, la
  102. Orxeta
  103. Orihuela
  104. Polop
  105. Rafal
  106. Redován
  107. Relleu
  108. Rojales
  109. San Fulgencio
  110. Sant Joan d'Alacant
  111. San Miguel de Salinas
  112. Santa Pola
  113. San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
  114. Torrevieja
  115. Villajoyosa/Vila Joiosa, la
  116. Pilar de la Horadada
  117. Montesinos, Los
  118. San Isidro

Noticias relacionadas y más

En el resto de la provincia se mantendrá la alerta amarilla durante todo el jueves y viernes, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas aisladas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  2. Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja este jueves y viernes
  3. Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet amplía la alerta naranja a todo el litoral de la provincia
  4. ¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles lluvias intensas para el puente de octubre
  5. Sanidad supervisa a un centenar de personas por una intoxicación tras comer en un restaurante de Alicante
  6. Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
  7. Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica
  8. Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves

Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana

Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana

Dos detenidos por apropiarse de vehículos de alta gama en Alicante y estafar 400.000 euros

Dos detenidos por apropiarse de vehículos de alta gama en Alicante y estafar 400.000 euros

Última hora de la dana Alice: Alicante cierra el castillo y los parques por la alerta naranja

Última hora de la dana Alice: Alicante cierra el castillo y los parques por la alerta naranja

Alicante cierra el castillo y los parques ante la alerta naranja por lluvias

Alicante cierra el castillo y los parques ante la alerta naranja por lluvias

Educación avisa: "La elección de las familias ha venido para quedarse"

Educación avisa: "La elección de las familias ha venido para quedarse"

Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven 18 años junto a una discoteca en Alicante

Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven 18 años junto a una discoteca en Alicante

El tiempo en Alicante: la dana Alice dejará lluvias intensas pero las temperaturas se mantendrán estables

El tiempo en Alicante: la dana Alice dejará lluvias intensas pero las temperaturas se mantendrán estables

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
Tracking Pixel Contents