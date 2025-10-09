La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada

Un 9 d'Octubre marcado por las fuertes lluvias en la capital alicantina. La dana Alice ha descargado más de 67 litros por metro cuadrado en apenas cuatro horas en la ciudad de Alicante, entre las 11 y las 15 horas de este jueves. Este fenómeno meteorológico ha provocado importantes acumulaciones de agua en diversas zonas de la ciudad, como el acceso sur o Playa de San Juan, afectando tanto a la movilidad urbana como al transporte público. La alerta naranja decretada para este jueves por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) puso en aviso a la población, que desde las 11.00 horas hasta las 15.00 horas pudo observar cómo las precipitaciones se intensificaban con rapidez.

Según los registros de la red de Avamet, algunas estaciones de barrios de Alicante superaron los 67 litros por metro cuadrado en un lapso corto de tiempo. En la estación de la sede de la Universidad de Alicante, ubicada en Ramón y Cajal, junto al parque de Canalejas, se contabilizaron 67,2 litros, mientras que la estación meteorológica de la Marina de FGV alcanzó los 62,0 litros. Por su parte, el observatorio de Ciudad Jardín de Aemet registró 25 litros. En total, entre las 11:00 y las 15:00 horas de este jueves, la ciudad acumuló alrededor de 67 litros por metro cuadrado.

La fuerte lluvia ha provocado también momentos de tensión en el entorno de Santa Faz. La calle Mayor, en la que se encuentra la puerta pequeña de acceso al monasterio, por la que se accede a la zona previa al camarín de Santa Faz, se llenó este jueves rápidamente de agua, arrastrando hojas, ramas y restos de árboles, y poniendo en riesgo tanto a las religiosas como al monasterio. En medio de la emergencia, fueron los vecinos, con la ayuda incluso de alguna religiosa, quienes actuaron para evitar que el agua alcanzara el interior del monasterio.

Inundaciones y dificultades en la movilidad

El efecto de la dana Alice no se limitó a los registros meteorológicos. Las precipitaciones provocaron problemas de circulación en varias arterias de la ciudad. Uno de los puntos más afectados fue el acceso sur de Alicante, en la avenida de Elche a la altura del parque del Palmeral, donde los Bomberos tuvieron que intervenir ante el colapso generado por las acumulaciones de agua. En esa zona de la ciudad, la gran cantidad de agua elevó considerablemente el caudal tanto del Barranco de las Ovejas como del de Agua Amarga. Vehículos inmovilizados y balsas de agua dificultaron la circulación, dejando imágenes que reflejan la magnitud de las lluvias.

Al otro lado de la ciudad, en el litoral norte de Alicante, la habitual imagen en cada episodio de fuertes lluvias se volvió a producir este jueves. La playa de la Albufereta se "rompió", quedando reducida a la mínima expresión, al llevar la arena el agua que circulaba por el barranco del Juntacet. De hecho, el Ayuntamiento ha cerrado la playa este jueves ante el peligro de avenidas de agua, una medida que se prolongará hasta este viernes a medianoche.

La tromba también afectó al transporte público. La circulación de las líneas L4 y L5 del TRAM se suspendió en tramos de Playa de San Juan durante dos horas y media debido al agua acumulada en las proximidades de las paradas de Londres y Avenida Benidorm, en el entorno de la avenida de las Naciones. Durante ese tiempo, la L4 solo operaba entre Luceros y la avenida de las Naciones, sin llegar al final del recorrido, mientras que la L5 funcionaba únicamente entre Porta del Mar y avenida de las Naciones. La suspensión del servicio complicó la movilidad de los usuarios que dependían de este medio de transporte.

Medidas ante la alerta

Ante la gravedad de la situación, sobre todo para este viernes con alerta roja, el Ayuntamiento de Alicante suspendió todas las actividades, y emitió recomendaciones a la ciudadanía para extremar la precaución. Las autoridades locales aconsejaron evitar desplazamientos que no fueran estrictamente necesarios y mantener seguimiento constante de la evolución meteorológica a través de canales oficiales y medios de comunicación.

Además, la administración local decidió suspender toda actividad municipal, salvo los servicios esenciales, y cerrar las instalaciones, como bibliotecas, centros culturales o espacios deportivos, hasta la medianoche del viernes. La medida fue ordenada por el alcalde, Luis Barcala, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), en respuesta a la alerta roja meteorológica decretada por Aemet y Emergencias de la Generalitat Valenciana.