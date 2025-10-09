La dana Alice obliga a cancelar dos vuelos y desviar otros seis en Alicante

La dana Alice que está barriendo la provincia de Alicante con registros de más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos también ha afectado al tráfico aéreo, aunque con pocas incidencias.

Hasta las las 15:00 horas de este jueves, según los datos facilitados por Aena, se han tenido que cancelar dos vuelos en el aeropuerto de Alicante-Elche, uno con llegada desde Barcelona y otro en dirección a la Ciudad Condal.

Del mismo modo se han desvíado seis vuelos debido a que cuando tenían que aterrizar en Alicante había fuertes lluvias y tormenta sobre el aeropuerto. Así, se han desviado dos a Málaga, dos a Palma de Mallorca, uno a Ibiza y otro a Madrid.

Un avión se prepara para despegar en el aeropuerto de Alicante-Elche, en imagen de archivo / Héctor Fuentes

De cualquier forma, la normalidad está siendo hasta ahora la tónica, en una jornada en la que hay programados 375 vuelos.

Aún así, desde Aena "se recomienda a los pasajeros que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo dada la situación meteorológica".

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre las 14:00 horas de este jueves, "el aeropuerto de Alicante-Elche está notificando chubasco fuerte de lluvia con tormenta en el aeródromo y visibilidad horizontal" de 1500 metros, con tormentas muy activas entre San Vicente del Raspeig, Alicante y zonas de la Vega Baja como Bigastro.