DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante

DIRECTO | Últimas noticias de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.

  1. Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet amplía la alerta naranja a todo el litoral de la provincia
  2. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  3. Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja este jueves y viernes
  4. ¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles lluvias intensas para el puente de octubre
  5. Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
  6. Sanidad supervisa a un centenar de personas por una intoxicación tras comer en un restaurante de Alicante
  7. Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
  8. Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica

Alicante se blinda ante la alerta roja: estas son las drásticas medidas anunciadas por el Ayuntamiento para este viernes

Aviso rojo por la dana Alice: La Generalitat envía un Es Alert en el litoral sur de Alicante 19 horas antes

Última hora de la dana Alice en Alicante: San Vicente, Mutxamel y Sant Joan suspenden las clases y cierran los colegios este viernes por la alerta roja

La dana Alice obliga a cancelar dos vuelos y desviar otros seis en Alicante

Tensión en Santa Faz: vecinos y monjas evitan que el agua entre al monasterio de Alicante

El Hospital de Sant Joan reabre la entrada de Urgencias tras cerrarla por las lluvias

Marcelino Pastor, enfermero: «Los adolescentes se autolesionan para liberar frustraciones»

