Olcina: "La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja"

La incertidumbre sobre la ubicación final de la dana Alice mantenía en vilo la zona donde se centraría la inestabilidad. En un principio la zona más probable era la del cabo de la Nao, es decir entre el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. Pero finalmente Alice se ha constituido en el mar de Alborán y Almería, lo que traslada la mayor inestabilidad al Campo de Cartagena (Murcia) y a la Vega Baja.

De ahí que para el viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el aviso rojo para el litoral sur de Alicante. Es decir toda la franja costera, desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada, aunque el foco se centra en toda la Vega Baja.

"La situación se está complicando porque finalmente la dana se ha formado en el sureste peninsular, en el mar del Alborán y Almería" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Así lo ha manifestado este jueves el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ante la evolución de Alice: "La situación se está complicando porque finalmente la dana se ha formado en el sureste peninsular, en el mar del Alborán y Almería. La dana aunque le habían dado ya un nombre, no estaba formada aún. Era la bolsa de aire frío. Pero ahora parece que sí, que se forma sobre el sureste y por eso se ha decretado el aviso rojo para el litoral de Alicante y Murcia".

Así, ha explicado que "la parte más inestable se traslada al sur de Alicante, desde Benidorm hacia el sur y al litoral de Murcia. Eso es lo que están señalando los últimos modelos".

Precaución

Por ello ha hecho un llamamiento a la población para que "la gente haga caso de estos avisos y de las recomendaciones que vayan llegando desde Protección Civil y a estar vigilando continuamente las informaciones del tiempo. Es lo que toca en estas próximas 24 horas. El viernes será un día por tanto complicado y veremos a ver cómo evoluciona para el sábado. Lo importante es el viernes, aviso rojo. Por tanto mucha precaución".

El litoral de la provincia de Alicante se mantiene bajo aviso naranja y el interior en amarilla. Y a las 10:00 horas del viernes Aemet elevará el aviso a rojo (riesgo extremo) en el litoral sur, que abarca parte de la Marina Baixa, l'Alacantí y Medio Vinalopó, así como las comarcas del Baix Vinalopó y Vega Baja. Y el sábado por ahora hay alerta amarilla en el interior y naranja en el litoral.