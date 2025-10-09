La importante petición de Barcala a los alicantinos para este viernes: "La previsión es de que puede caer muchísima agua"

Precaución ante la alerta roja de este viernes. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha lanzado este jueves un aviso a los alicantinos a través de sus redes sociales ante la alerta roja por lluvias intensas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. La previsión es que a partir de las 10:00 horas de este viernes fuertes precipitaciones afecten al municipio.

En su mensaje, Barcala subraya que la jornada de este viernes se presenta especialmente complicada, y destaca que ya se están registrando importantes daños en la zona de la Albufereta o del barranco de las Ovejas debido a la cantidad de agua que ha bajado por el barranco este jueves. "Va a ser un día donde la previsión nos dice que va a llover y que va a caer muchísima agua. Evitad estos cauces, evitad el paseo por las playas como la de la Albufereta o la zona del barranco de las Ovejas", indica el alcalde.

En el mensaje que acompaña al video, Barcala insiste en la necesidad de tomar "mucha precaución" ante la alerta roja. Explica que este jueves ya se habían registrado momentos complicados debido a las fuertes lluvias, y advierte de que las condiciones empeorarán este viernes. "Hoy ya ha sido complicado en algunos momentos y este viernes estamos en alerta roja por fuertes lluvias. La previsión es de que puede caer muchísima agua", señaló el alcalde.

Atención a los canales oficiales

El alcalde insistió en su comunicado en que la vigilancia continuará de forma constante con la colaboración de los servicios de emergencias, bomberos y Policía Local, quienes estarán atentos a la evolución de la situación. "Todas las medidas adoptadas hasta el momento están sujetas a cambios, dependiendo de la evolución del pronóstico meteorológico", explicó. En su intervención, Barcala también ha hecho un llamamiento a evitar desplazamientos innecesarios.

Suspensión total el viernes

Para el viernes 10 de octubre, el consistorio ha decretado la suspensión de toda actividad municipal, con excepción de los servicios esenciales y de emergencia.

Por ello, todas las citas previas y atenciones presenciales quedan anuladas, aunque se reasignarán de forma automática sin necesidad de nueva solicitud. También se cancelan todas las asistencias y atenciones presenciales y se activan todos los servicios que operar en modo remoto o mediante teletrabajo. El Debate sobre el Estado de la Ciudad previsto para este viernes se aplaza al lunes a las 11.00 horas y se suspende el cobro de la zona azul y naranja.

En cuanto a las instalaciones públicas municipales, se cierran las bibliotecas, museos, el servicio de atención ciudadana del SAIC, los centros sociales, de mayores y socioculturales y los castillo de Santa Bárbara y San Fernando, así como las instalaciones y complejos deportivos y parques y jardines. Del mismo modo, se prohíbe el baño en las playas y se cierra la de La Albufereta por su proximidad al barranco.

Al mismo tiempo, quedan canceladas todas las licencias municipales concedidas para la celebración de actividades al aire libre o en instalaciones a cubierto y se recomienda la suspensión de toda actividad privada al aire libre, así como las competiciones oficiales o federadas en instalaciones que no sean de titularidad municipal.

En cuanto a los centros educativos, no habrá alteraciones, ya que el viernes figuraba como día no lectivo en el calendario escolar de Alicante.