Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad

Es recomendable llamar al centro de salud u hospital correspondiente para informar de la ausencia en caso de no poder acudir

Pacientes en un centro de salud de Alicante.

Pacientes en un centro de salud de Alicante. / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

La Conselleria de Sanidad ha remitido este jueves mensajes a los pacientes recordando que, ante la alerta roja decretada para este viernes 10 de octubre en el litoral sur de Alicante, no deben desplazarse a sus citas o intervenciones si las condiciones meteorológicas son adversas.

El aviso telefónico enviado por la Conselleria de Sanidad a los pacientes

El aviso telefónico enviado por la Conselleria de Sanidad a los pacientes. / INFORMACIÓN

En el comunicado, Sanidad insiste en que “la seguridad es lo primero” y garantiza que las citas se reprogramarán. Es recomendable llamar al centro de salud u hospital correspondiente para informar de la ausencia en caso de no poder acudir, con el fin de facilitar la reorganización de la atención sanitaria.

