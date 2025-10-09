Marcelino Pastor, enfermero de salud mental: «Los adolescentes se autolesionan para liberar frustraciones»

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufrirá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Alrededor del 2-3% de la población presenta trastornos graves, como esquizofrenia o trastorno bipolar, y más de la mitad comienzan antes de los 18 años.

El departamento de salud de Sant Joan d’Alacant ha celebrado actividades coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este viernes, gracias al esfuerzo conjunto de profesionales de distintas disciplinas —psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, trabajo social y administración— que trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de las personas. Detrás está el adjunto a la dirección de Enfermería de Salud Mental del área sanitaria.

¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que se ven ahora en los hospitales?

Vemos muchos casos de episodios psicóticos iniciales de chicos que tienen un primer brote que a veces evoluciona en esquizofrenia. Vemos casos también de depresión y trastorno bipolar que se descompensan. Son las patologías de los que tenemos ingresados en la unidad de agudos, que es de corta estancia. Cuando se estabilizan van al centro de salud, a la unidad de salud mental, y ahí es donde se les hace el seguimiento.

¿A qué se atribuye el aumento de casos en la adolescencia?

Llevo casi 30 años trabajando en salud mental. Desde 2007 como supervisor de la planta de salud mental del Hospital de Sant Joan y luego empecé a llevar también las unidades de salud mental y los centros de salud (ahora es adjunto a la dirección de Enfermería de Salud Mental). Hay más casos que afloran en la infancia pero creo que tiene que ver con el hecho de que los problemas de salud mental se han normalizado. Es uno de los cambios que he visto, la gente lo ve como algo normal y pide ayuda. Aparte de que, desde mi experiencia y por el día a día, es verdad que en la población adolescente se están viendo más casos y se atiende a más chicos.

Pilar Cortés

Abandono escolar

¿Qué patologías o situaciones van al alza?

Hay casos de abandono escolar y de aislamiento, así como ideas de suicidio. Hay un aumento en ese sentido de casos que demandan mucha atención por parte también de colegios e institutos.

¿La pandemia fue el detonante?

A raíz de la pandemia estamos en una época en la que los chavales han perdido herramientas sociales para afrontar los problemas, les faltan esos recursos. Se nota que ha habido un aumento de la demanda asistencial y hay más trabajo a nivel de atención en Urgencias. Porque a pesar de que sean adolescentes, en nuestro hospital (Sant Joan d’Alacant), hay atención de urgencias de salud mental las 24 horas. También se dan casos que no llegan a ingresar. Es notable también el incremento de la demanda asistencial en las unidades de salud mental de infancia y adolescencia de los centros de salud.

"Los chavales han perdido herramientas sociales para afrontar los problemas, les faltan esos recursos"

Familias desbordadas

¿Por qué se producen estos intentos de suicidio en jóvenes?

Hay casos de intentos de suicidio o autolesiones. Y problemas que a lo mejor no han llegado a a la unidad de salud mental infantil y la familia lleva a su hija o hija al hospital un poco por desconocimiento de cómo funciona la red asistencial porque no saben cómo actuar. Se desbordan y vienen pidiendo este tipo de ayuda para saber cómo manejar situaciones complicadas. Sí que hay más casos de chavales que cometen intentos autolíticos, un aumento que coincide con los tres o cuatro últimos años. Existe un programa, el Código Suicidio, una herramienta que pretende dar una respuesta rápida y continuada a las personas con conductas suicidas que se lleva utilizando varios años en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo interpretan los sanitarios que atienden a estos adolescentes este malestar?

En cuanto a las autolesiones, muchas veces es un poco una manera de liberar alguna frustración o algún sentimiento por situaciones ansiosas que no saben afrontar. Y en relación con los intentos de suicidio, quizás es por una mínima tolerancia a la frustración. Estamos en una sociedad que protege mucho, muy protectora y al final cuando hay problemas a los más jóvenes le faltan habilidades para salir adelante. Es un poco difícil de entender porque no estamos en su cabeza pero es lo que está pasando.

"Hay que cuidarse y no solo físicamente; cuando uno tiene problemas o estrés laboral, debe saber canalizarlo"

El papel de la Enfermería

¿Cuál es el papel de la Enfermería en salud mental?

Desde hace un año ya hay enfermeras y enfermeros en todas las unidades de salud mental en centros de salud y hacemos actividades para acercar a la comunidad el trabajo de prevención. La salud mental no solamente es cuando una persona tiene un problema y necesita ir al psiquiatra o al psicólogo. Los problemas a veces se pueden pillar antes. Eso es la prevención y la promoción de una salud mental positiva. Hay que cuidarse y no solo físicamente; cuando uno tiene problemas o estrés laboral, debe saber canalizarlo. Los profesionales ayudamos a minimizar el impacto que los problemas de salud mental tienen en el día a día de las personas.