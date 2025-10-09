El tiempo en Alicante: la dana Alice dejará lluvias intensas pero las temperaturas se mantendrán estables

La provincia de Alicante vive este jueves la llegada de la dana Alice. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa para hoy y mañana la alerta naranja por fuertes lluvias en todo el litoral alicantino, especialmente en la Marina Alta.

Según la Aemet, se espera una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en una hora en el litoral norte y 40 en el sur. En 12 horas podrían recogerse hasta 100 litros por metro cuadrado. Igualmente, estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento. El resto de la provincia se mantiene en alerta amarilla.

Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros y máximas en ascenso. El viento soplará flojo de dirección variable a primera hora, predominando el nordeste en el litoral a partir del mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad.

De cara al viernes la Aemet mantiene la alerta naranja en el litoral hasta las 15.00 horas, que pasará a ser amarillas. Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros y las máximas bajarán en el interior. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a nordeste durante las horas centrales, flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad.

El tiempo en Alicante

En Alicante las lluvias llegarán a las 11.00 horas aunque serán débiles y se prolongarán hasta las 17.00 horas. Por la noche se esperan más precipitaciones y éstas se mantendrán durante toda la mañana del viernes. Temperaturas máximas de 22ºC.

El tiempo en Elche

Elche vive un jueves en el que se esperan precipitaciones muy intensas al mediodía, con acumulados que podrían llegar a los 23 litros por metro cuadrado. Las temperaturas estarán en torno a los 20ºC.

El tiempo en Benidorm

Jornada tranquila en Benidorm, con cielos nublados y con lluvias puntuales y débiles a lo largo de la jornada. Los termómetros se mantendrán en torno a los 20ºC.

El tiempo en Elda

Elda disfrutará de una mañana nublada con precipitaciones entre las 12.00 y las 17.00 horas que podrían dejar hasta 10 litros por metro cuadrado en un hora. El resto del día no se esperan más lluvias. Las temperaturas no pasarán de los 21ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un día marcado por lluvias débiles y dispersas que no dejarán grandes acumulados en la ciudad. Las temperaturas estarán en torno a los 22ºC.

El tiempo en Orihuela

Lluvia durante toda la mañana en Orihuela que serán de poca intensidad hasta las 14.00 horas, momento en el que podrían llegar a caer 12 litros por metro cuadrado. Las temperaturas también en torno a los 22ºC.

El tiempo en Alcoy

El día comienza estable en Alcoy pero al mediodía se espera que las tormentas lleguen con fuerza y pueden dejar hasta 21 litros por metro cuadrado en una hora. El resto de la jornada tendrá lluvias débiles y dispersas y los termómetros no pasarán de los 18ºC.

El tiempo en Dénia

En Dénia esperan lluvias a partir de las 13.00 horas que no serán muy intensas. El resto del día puede llover de forma puntual. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC.