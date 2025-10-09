Suspensión de una línea del TRAM de Alicante por la alerta roja de este viernes

El TRAM de Alicante suspende para este viernes la circulación de la Línea 5 debido a la alerta roja por lluvias emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Las precipitaciones más intensas se esperan a partir de las 10:00 horas de este viernes, afectando principalmente al litoral sur de la provincia. Ante este panorama, el servicio de la línea 5, que cubre el trayecto entre las paradas Porta del Mar y Plaça La Coruña, se ve interrumpido como medida preventiva para garantizar la seguridad de los viajeros.

El resto de las líneas del TRAM, en concreto la 1, 2, 3, 4 y 9, seguirán operando con normalidad y según su horario habitual. Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han instado a los usuarios a informarse previamente sobre posibles alteraciones en el serviciodebido a las condiciones meteorológicas, que podrían seguir afectando el transporte durante el día.

Precisamente este jueves, con la alerta naranja activada por lluvias, ya se registraron alteraciones en el servicio del TRAM, especialmente en las líneas 4 y 5 en las que se suspendió la circulación durante dos horas y media debido al agua acumulada en las proximidades de las paradas de Londres y Avenida Benidorm, en el entorno de la avenida de las Naciones.

Durante ese tiempo, la L4 solo operó entre Luceros y la avenida de las Naciones, sin llegar al final del recorrido, mientras que la L5 funcionó únicamente entre Porta del Mar y avenida de las Naciones. La suspensión del servicio complicó la movilidad de los usuarios que dependían de este medio de transporte.

Medidas ante la alerta

Ante la gravedad de la situación, sobre todo para este viernes con alerta roja, el Ayuntamiento de Alicante suspendió todas las actividades, y emitió recomendaciones a la ciudadanía para extremar la precaución. Las autoridades locales aconsejaron evitar desplazamientos que no fueran estrictamente necesarios y mantener seguimiento constante de la evolución meteorológica a través de canales oficiales y medios de comunicación.

Además, la administración local decidió suspender toda actividad municipal, salvo los servicios esenciales, y cerrar las instalaciones, como bibliotecas, centros culturales o espacios deportivos, hasta la medianoche del viernes. La medida fue ordenada por el alcalde, Luis Barcala, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), en respuesta a la alerta roja meteorológica decretada por Aemet y Emergencias de la Generalitat Valenciana.