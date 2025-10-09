En Directo
Última hora de la dana Alice en Alicante: San Vicente, Mutxamel y Sant Joan suspenden las clases y cierran los colegios este viernes por la alerta roja
La Agencia deja en aviso naranja al litoral norte y en amarillo el interior alicantino
La dana Alice llega hoy a la provincia de Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas las alertas por lluvias y tormentas que afectarán especialmente al norte de la provincia durante el Día de la Comunidad Valenciana. El aviso naranja está marcado para todo el litoral alicantino, donde se esperan precipitaciones intensas, aparato eléctrico y fuertes rachas de viento. En este seguimiento en directo podrás consultar la evolución del temporal, las últimas previsiones, los municipios más afectados y las incidencias registradas a medida que avance la jornada.
Mañana Aemet ha decretado el aviso rojo para el litoral sur de la provincia de Alicante.
Rafa Arjones
Así ha quedado la Albufereta tras las lluvias
C. Pascual
Pilar Bernabé se traslada a Alicante para seguir la evolución de las lluvias
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha trasladado a Alicante para seguir la evolución de las lluvias en la provincia. Bernabé mantiene, desde la subdelegación del Gobierno en Alicante, una reunión telemática con la Unidad de Valoración de Riesgos (UVR), presidida por la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, por las fuertes lluvias en la provincia de Alicante durante este jueves y por el aviso rojo que ha emitido Aemet para este viernes en la provincia.
INFORMACIÓN
Las lluvias se concentran en el litoral de Alicante entre la Vila Joiosa y Moraira, con tormentas aún en el mar
Áxel Álvarez
Ruz pide a los ilicitanos "extremar la precaución" ante la alerta roja por lluvias
C. Pascual
El TRAM recupera el servicio tras dos horas y media con cortes en dos líneas
V. L. Deltell
Elche se blinda ante la alerta roja: sólo trabajan los funcionarios esenciales y sin autobuses a pedanías
Rafa Arjones
Calles inundadas en Alicante tras las lluvias
Las Bayas y Carrús se llevan la peor parte de las lluvias en Elche y el Vinalopó llega rebosante
Lydia Ferrándiz
Los vecinos evitan el desastre en el Monasterio de Santa Faz en Alicante
INFORMACIÓN
Restablecida la circulación ferroviaria entre San Gabriel y Torrellano
