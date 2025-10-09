Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la dana Alice en Alicante: San Vicente, Mutxamel y Sant Joan suspenden las clases y cierran los colegios este viernes por la alerta roja

La Agencia deja en aviso naranja al litoral norte y en amarillo el interior alicantino

Emergencias envía un mensaje de alerta por la alerta roja decretada mañana en el sur de Alicante

Emergencias envía un mensaje de alerta por la alerta roja decretada mañana en el sur de Alicante

Emergencias envía un mensaje de alerta por la alerta roja decretada mañana en el sur de Alicante / Jose Navarro

O. Casado

O. Casado

La dana Alice llega hoy a la provincia de Alicante. La  Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activadas las alertas por lluvias y tormentas que afectarán especialmente al norte de la provincia durante el Día de la Comunidad Valenciana. El aviso naranja está marcado para todo el litoral alicantino, donde se esperan precipitaciones intensas, aparato eléctrico y fuertes rachas de viento. En este seguimiento en directo podrás consultar la evolución del temporal, las últimas previsiones, los municipios más afectados y las incidencias registradas a medida que avance la jornada.

Mañana Aemet ha decretado el aviso rojo para el litoral sur de la provincia de Alicante.

