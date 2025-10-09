La Universidad de Alicante suspende la actividad presencial este viernes por la alerta roja por lluvias
Municipios como Alicante y Elche celebran puente festivo escolar pero otros no y en las próximas horas decidirán qué hacer
La Universidad de Alicante ha comunicado la suspensión de la actividad presencial universitaria este viernes ante la alerta roja por lluvias en parte de la provincia de Alicante (desde Benidorm hacia el sur incluyendo áreas de interior), decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En un comunicado, la UA indica que durante la vigencia de esta situación de emergencia se establecen una serie de medidas de precaución hasta nuevo aviso.
Estas son la suspensión de la actividad en todos los espacios académicos e instalaciones de la UA, de toda actividad universitaria presencial, con la excepción de la relativa a aquellos puestos de trabajo informados expresamente.
Teletrabajo
Así, las actividades presenciales previstas, siempre que sea posible, pasarán a desarrollarse a distancia o en modalidad de teletrabajo.
La institución invita a acceder a toda la información relativa a los niveles de emergencias a través del semáforo de las páginas oficiales de la Universidad de Alicante.
Este viernes es puente festivo en ciudades como Alicante y Elche pero no en toda la provincia de Alicante . Es algo que deciden los Consejos Escolares Municipales. En muchos de entrada es lectivo. La Conselleria de Educación irá actualizando el listado de municipios que puedan ir suspendiendo clases en la provincia de Alicante.
Noticia en elaboración
