Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidad de Alicante suspende la actividad presencial este viernes por la alerta roja por lluvias

Municipios como Alicante y Elche celebran puente festivo escolar pero otros no y en las próximas horas decidirán qué hacer

Alerta naranja por lluvias en toda la provincia de Alicante desde mañana y hasta el viernes por la mañana

Alerta naranja por lluvias en toda la provincia de Alicante desde mañana y hasta el viernes por la mañana

INFORMACIÓNTV

J. Hernández

J. Hernández

La Universidad de Alicante ha comunicado la suspensión de la actividad presencial universitaria este viernes ante la alerta roja por lluvias en parte de la provincia de Alicante (desde Benidorm hacia el sur incluyendo áreas de interior), decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En un comunicado, la UA indica que durante la vigencia de esta situación de emergencia se establecen una serie de medidas de precaución hasta nuevo aviso.

Estas son la suspensión de la actividad en todos los espacios académicos e instalaciones de la UA, de toda actividad universitaria presencial, con la excepción de la relativa a aquellos puestos de trabajo informados expresamente.

Mapa de la alerta roja este viernes en la provincia de Alicante

Mapa de la alerta roja este viernes en la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Teletrabajo

Así, las actividades presenciales previstas, siempre que sea posible, pasarán a desarrollarse a distancia o en modalidad de teletrabajo.

La institución invita a acceder a toda la información relativa a los niveles de emergencias a través del semáforo de las páginas oficiales de la Universidad de Alicante.

Este viernes es puente festivo en ciudades como Alicante y Elche pero no en toda la provincia de Alicante . Es algo que deciden los Consejos Escolares Municipales. En muchos de entrada es lectivo. La Conselleria de Educación irá actualizando el listado de municipios que puedan ir suspendiendo clases en la provincia de Alicante.

Noticias relacionadas y más

Noticia en elaboración

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  2. Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja este jueves y viernes
  3. Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet amplía la alerta naranja a todo el litoral de la provincia
  4. ¿Nueva dana en Alicante? La Aemet alerta de posibles lluvias intensas para el puente de octubre
  5. Sanidad supervisa a un centenar de personas por una intoxicación tras comer en un restaurante de Alicante
  6. Un paseo con límites: la frontera que separa la playa de San Juan y El Campello
  7. Una tortilla de patatas sin cebolla se alza como la mejor de España en Alicante Gastronómica
  8. Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves

Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 101 litros en la provincia

Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 101 litros en la provincia

Alicante alega contra el reparto de fondos europeos tras quedarse sin ayudas

Alicante alega contra el reparto de fondos europeos tras quedarse sin ayudas

Alera roja por lluvias: suspendida la actividad presencial en la UA este viernes

Alera roja por lluvias: suspendida la actividad presencial en la UA este viernes

Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven de 18 años junto a una discoteca en Alicante

Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven de 18 años junto a una discoteca en Alicante

¿Tu pareja es adicta al sexo? Descúbrelo aquí

¿Tu pareja es adicta al sexo? Descúbrelo aquí

Los vecinos de la escuela Siete Enanitos de Alicante denuncian que supera el ruido permitido

Los vecinos de la escuela Siete Enanitos de Alicante denuncian que supera el ruido permitido

Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet decreta para mañana la alerta roja por "riesgo extremo" de lluvias

Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet decreta para mañana la alerta roja por "riesgo extremo" de lluvias

Adolescentes adictos al sexo en Alicante, ¿por qué?

Adolescentes adictos al sexo en Alicante, ¿por qué?
Tracking Pixel Contents