El Hospital de Sant Joan cierra la entrada de Urgencias tras caer lamas de la marquesina por el peso del agua

Las intensas lluvias que están descargando este jueves en Alicante han causado daños en la entrada de Urgencias del Hospital de Sant Joan d'Alacant, por la que entran habitualmente las ambulancias. Fuentes sanitarias confirman que se ha procedido a cerrar por precaución este acceso, y al menos durante la tarde y la noche la entrada se traslada a Rehabilitación, zona anexa a la anterior, por donde podrán acceder a la atención médica los pacientes urgentes y que tiene espacio para que entren las camillas y las ambulancias.

En función de la evolución del temporal, se decidirá si el cierre temporal del acceso habitual a Urgencias se mantiene más días.

Goteras en el recinto

Lo que es el servicio de Urgencias propiamente dicho no está afectado de momento por goteras, aseguran las fuentes, goteras que sí han hecho acto de presencia en otros puntos del recinto.

El problema fundamental se ha producido en el techo de la entrada a la zona de Urgencias. Las lluvias fuertes han provocado la caída de varias lamas de la marquesina por el peso del agua y por precaución se ha acordonado el entorno y se han practicado unos agujeros para drenar y que saliera el agua.

Bomberos

El personal de Mantenimiento ha avisado a los Bomberos, que han saneado este elemento. La arquitecta revisará la marquesina cuando cese la alerta por si se requieren actuaciones complementarias para garantizar la seguridad de la entrada habitual de Urgencias.

Entrada principal

También se ha decidido, por precaución, asegurar lamas en la entrada principal, donde queda habilitada solo una entrada aunque no se ha producido de momento ningún incidente en esta zona del recinto.

Las fuentes sanitarias han recalcado que no mayores incidencias que hayan afectado al personal ni a los pacientes. Por lo demás, el hospital funciona con normalidad.

El gerente, Juan Antonio Marqués, está in situ en el recinto pendiente de la evolución de las lluvias y cómo pueden afectar al funcionamiento hospitalario.