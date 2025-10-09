Los vecinos de la escuela Siete Enanitos de Alicante denuncian que supera el ruido permitido

La ubicación temporal de la escuela Siete Enanitos de Alicante (pendiente de construcción desde marzo de 2023) sigue generando rechazo entre los vecinos de El Pla. Las instalaciones, ubicadas en el antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá se sitúan en el patio interior de varios bloques residenciales, acumulando quejas desde antes de su apertura. Ahora, los propietarios de las viviendas denuncian ante el Ayuntamiento y la Conselleria de Medio Ambiente que las aulas generan más ruido del permitido en la normativa municipal.

Las comunidades de propietarios de la calle Miguel Jiménez Reyes 18, 20 y 22 han encargado un peritaje externo a una empresa especializada con el que se han realizado diferentes mediciones acústicas desde las viviendas ubicadas alrededor de Siete Enanitos. En concreto, se tomaron registros desde los dormitorios de siete hogares en horario diurno, arrojando resultados de entre 60,3 y 79,3 decibelios. En este aspecto, de acuerdo con el informe, la normativa aplicable permite hasta 55 decibelios, con un "margen" de 5 decibelios más hasta considerarse infracción. Según los datos recabados, todas las mediciones revelaron incumplimientos de la ordenanza.

Con estas conclusiones, los vecinos manifiestan que las familias de las 120 viviendas afectadas, entre las que se encuentran "muchos ancianos y personas con patologías graves", están teniendo que "soportar un prolongado, constante y continuado deterioro en sus calidades de vida" . Por ello, han dado traslado de la situación tanto a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante como a la Conselleria de Medio Ambiente, competente en materias de contaminación acústica. Desde el gobierno local ya han dado respuesta a la reclamación, aunque no la que esperaban los residentes: "La actividad denunciada queda excluida de la competencia de esta concejalía, que tan solo actuará en los supuestos de actividades sujetas a licencia o declaración responsable por usos industriales, comerciales, de servicios o por razones de ejecución de obras". El área que dirige Rocío Gómez apunta también que ha remitido la denuncia al Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, titular de Siete Enanitos, "para su conocimiento y efectos".

Normativas infringidas

A la espera de respuesta por parte de la conselleria, la denuncia de los vecinos no se queda ahí, sino que realiza un repaso a todas las normativas que la escuela infantil infringe en su nueva ubicación, a juicio de los residentes. Al respecto, insisten que dada la situación del inmueble, para acceder a las instalaciones municipales es necesario atravesar una zona privada, delimitada por un muro, careciendo la escuela de acceso independiente. Además, entienden que, de acuerdo con resoluciones del Consistorio firmadas en septiembre de 1992 y febrero de 1993, este tipo de patios interiores no son zonas públicas mantenidas por la Administración local, sino de pertenencia mancomunada y privada.

Alegan también los residentes una vulneración del derecho fundamental irrenunciable a la intimidad personal y familiar, recogido en el artículo 18.1 de la Constitución Española. Con la decisión "unilateral" del Ayuntamiento, "se pueden ver afectados todos estos derechos fundamentales y, por ende, irrenunciables", añade el escrito dirigido al gobierno local y al autonómico. Así, entienden que se vulnera la Ley Orgánica 1/1982 de Protección del Derecho a la Intimidad Familiar, apuntando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en el año 2000 concluyó que "no resulta lícito, siquiera de modo provisional, una actividad que por su propia naturaleza pueda ocasionar daños, molestias incomodidades o perjuicios para el resto de los ciudadanos que conviven en las proximidades".