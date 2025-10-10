Aemet desactiva la alerta roja en Alicante y la dana se dirige al norte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado sobre las 18:00 horas de este viernes el aviso rojo por lluvias torrenciales en el litoral sur de la provincia de Alicante. Así, la zona entre Benidorm y Pilar de la Horadada pasa a nivel naranja.

Finalmente la dana Alice no ha golpeado tan duramente la zona, al menos hasta ahora, La principal preocupación se centraba en la Vega Baja, comarca en la se han acumulado 80 litros por ejemplo en Pilar de la Horadada.

De cualquier forma, se han registrado inundaciones y carreteras cortadas, al haber caído el agua en muy poco tiempo, acompañada de un fuerte aparato eléctrico por una tormenta que se ubicaba sobre todo en el mar. Así, ha sido en el mar donde sobre todo ha descargado Alice.

Avisos

De esta forma Aemet ha desactivado la alerta roja, que había entrado en vigor a las 10:00 horas, seis horas antes de lo inicialmente previsto, ya que en un principio iba a estar vigente hasta la medianoche. Ahora se pasa a nivel naranja en el litoral, que se mantendrá en la zona sur hasta las 8:00 del sábado, cuando pasará a amarillo hasta las 14:00 horas, mientras que en litoral norte será naranja todo el sábado. En el interior sigue alerta amarilla hasta el sábado a las 14:00 horas.

"La dana se dirige por el Mediterráneo hacia el norte y entonces volverá a llover en Alicante y en las Marinas" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Esta inestabilidad se está trasladando ahora desde la Vega Baja hacia el norte de la provincia, según ha explicado el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha apuntado que "la tendencia es que se va a ir desplazando poco a poco hacia el norte. La dana se dirige por el Mediterráneo hacia el norte y entonces volverá a llover en Alicante, en las Marinas y luego en las provincias de Valencia y Castellón".

Así, la situación de inestabilidad se prolongará hasta el mediodía del sábado, aunque el riesgo de lluvias se mantendrá en la Marina Alta durante toda la jornada.

Sin daños personales

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha informado esta tarde tras la reunión de coordinación con la Generalitat que Aemet ha desactivado el nivel rojo, destacando que tanto el jueves como el viernes "no se ha producido ningún incidente en el que se haya comprometido ningún daño personal".

Y ha agradecido la colaboración de la ciudadanía y el despliegue de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencias, señalando que ahora las lluvias se desplazan hacia el norte de provincia, pidiendo que se sigan extremando las precauciones.