Alerta roja por lluvia: este supermercado no abrirá hoy sus puertas en Alicante
El cierre afectará a 59 tiendas de la provincia de Alicante y Valencia
La cooperativa valenciana Consum ha decidido, ante la alerta roja meteorológica por riesgo de inundaciones por fuertes lluvias que entra en vigor a partir de las 10.00 horas de este viernes en zonas de Alicante y Murcia, cerrar sus supermercados en esas áreas durante todo el día.
El cierre afectará a un total de 59 tiendas y, además, el servicio de tienda telemática u online también queda suspendido en las zonas afectadas, según fuentes de la cooperativa.
Este cierre está previsto hasta que pase el estado de alerta roja y se estima que 1.760 trabajadores en total de las zonas afectadas permanecerán en sus casas durante el cierre de este viernes.
