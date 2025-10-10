¿Qué hacer ante la alerta roja? Estas son las medidas que debe tomar la población

La alerta roja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes en la provincia de Alicante advierte de precipitaciones de hasta 180 litros en doce horas que pueden causar inundaciones y crecidas repentinas.

Ante esta situación, el Gobierno regional y la Delegación del Gobierno mantienen reuniones para seguir la evolución de las lluvias torrenciales y ya han tomado las primeras medidas de prevención, como la suspensión de las clases en centros educativos y sociales de las localidades afectadas.

No obstante, por seguridad propia, conviene que la ciudadanía sea respondable y siga las recomendaciones oficiales del Centro de Coordinación de Emergencias 112, que tiene un plan concreto para estos casos.

Consulta, a continuación, cómo debe prepararse la población, según Emergencias.

Qué hacer antes de que lleguen las lluvias

Revisa periódicamente su tejado y bajadas de agua, y elimina toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc. que puedan obstaculizar el paso del agua de alcantarillado a la cuneta o acequias próximas a su vivienda.

Una linterna y una radio de pilas secas y cargadas pueden ser de gran utilidad. Tenlas preparadas.

Ten preparado un botiquín de primeros auxilios con aquellos medicamentos que usan permanentemente o esporádicamente todos los miembros de la unidad familiar.

A fin de evitar contaminaciones, coloca todos los productos tóxicos (herbicidas, insecticidas, etc.) fuera del alcance del agua.

Es aconsejable que almacenes agua y alimentos, preferentemente aquellos que no requieran refrigeración o ser cocinados. Hazte con un equipo de emergencia para cocinar. Calcula las cantidades de alimentos necesarios para tres días.

Coloca fuera del alcance de las aguas todos los bienes y objetos de valor, muebles, vestuario, documentación personal, etc., situándolos en los puntos más altos de la vivienda.

Ten localizado el lugar más alto de su vivienda.

Dentro de la unidad familiar, todos deben conocer: la señal de alarma, vías y lugares de evacuación, puntos de concentración, medios a utilizar, persona que debe permanecer en la vivienda, siempre que las circunstancias lo permitan y enseres que debe transportar cada miembro de la unidad familiar, incluyendo tarjetas de identidad cosidas a las prendas exteriores con el nombre, dirección postal del domicilio habitual, teléfono y lugar al que se dirigen.

Qué hacer durante el periodo de lluvias

Presta atención a la señal de alarma convenida y sintoniza su emisora local o la televisión (previamente se divulgará las distintas sintonías de las emisoras de radios, para el conocimiento de las mismas por la población), o vía Internet para obtener información de la Aemet.

Usa tu teléfono únicamente para avisar a las autoridades.

Desconecta todos los aparatos eléctricos. Utiliza económicamente víveres y material de calefacción.

Prepárate para abandonar su vivienda y acudir al lugar preestablecido si consideras que tu vida está en peligro o así lo ordenan las autoridades competentes.

Si tienes que abandonar tu vivienda debes: coser las tarjetas de identificación a los integrantes del grupo familiar y coger su documentación, botiquín, alimentos, ropa de abrigo y objetos valiosos poco voluminosos, linterna y radio de pilas secas, desconectar la electricidad, el gas y el agua, cerrar y asegurar su ventanas y puertas para que no puedan ser destruidas por vientos fuertes, el agua, objetos volantes o escombros, cerrar la puerta o puertas de acceso a la vivienda, notificar su llegada a la autoridad local y sus datos personales (nombre, domicilio, lugar de origen y personas que le acompañan).

Al llegar a tu destino: si te alojas en domicilio particular, no olvides ser cuidadoso en el respeto a la intimidad y costumbres de la familia que le alberga; si te alojas en alberque colectivo, respeta al máximo las normas sociales de convivencia y las instrucciones que recibas; sé siempre, en todo caso, solidario con los demás y cuidadoso con los que están a tu cargo; no propagues rumores o informes exagerados de los daños.

Qué hacer después de la emergencia

Efectuar una inspección previa por si hubiera riesgo de derrumbamiento.

Abstenerse de beber agua que no reúna todas las garantías higiénicas.

Retirar rápidamente, para su adecuada eliminación, los animales muertos en la inundación

Seguir rigurosamente las normas sanitarias y de higiene en la limpieza y alimentación, dictadas por la autoridad correspondiente

Comenzar la limpieza por las zonas altas.

Depositar en las aceras o calzada, sin entorpecer la circulación, los enseres que resulten inútiles.

Ayudar a los equipos de salvamento y limpieza en la tarea de desescombrar el tramo de vía pública colindante con su vivienda.