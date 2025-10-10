Alicante dice adiós a la alerta máxima por la dana: nuevas medidas para el fin de semana

Alicante comienza a recuperar la normalidad tras dos días días bajo los efectos de la dana Alice. Tras una jornada de viernes marcada por la alerta roja, el Ayuntamiento de Alicante ha tomado la decisión de levantar a partir de las 8.00 horas de este sábado la mayor parte de las restricciones aplicadas por el temporal, ante la mejora de las previsiones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat han rebajado el nivel de alerta a naranja desde las 18.00 horas de este viernes, lo que ha permitido al Consistorio comenzar a desactivar progresivamente las medidas de emergencia.

De la misma forma, el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) ha acordado en esta reunión mantener abierto hasta las 8.00 horas del domingo el Centro de Acogida para Personas sin Hogar (CAUS), como medida preventiva ante posibles inclemencias. Pese a la mejora del tiempo, el Ayuntamiento de Alicante insiste a los ciudadanos en la necesidad de extremar la prudencia y seguir las recomendaciones oficiales mientras se completa la normalización de los servicios municipales.

Parques, castillos y mercadillos

Con la actualización de las alertas, el Consistorio autoriza desde este sábado la instalación de los mercadillos, así como las visitas al castillo de Santa Bárbara, el castillo de San Fernando y a los parques y jardines de la ciudad.

También se levantan las restricciones a las actividades deportivas, tanto al aire libre como en instalaciones cerradas. No obstante, el Ayuntamiento advierte de que, si las previsiones meteorológicas empeoran, las autorizaciones podrán revisarse, sobre todo en el caso de los encuentros deportivos con menores.

El cobro del aparcamiento en la zona azul y naranja, suspendido este viernes para evitar desplazamientos, se reactivará también este sábado.

En cuanto al litoral, las playas del término municipal vuelven a abrirse al público, con la excepción de la de La Albufereta, que permanecerá cerrada hasta que se reparen los daños ocasionados por el temporal. En cualquier caso, el baño seguirá dependiendo del color de la bandera en cada playa.

Desde el Ayuntamiento de Alicante indican que el Cecopal y el Plan Municipal de Emergencias permanecerán activos durante el fin de semana, en coordinación con los servicios de seguridad y emergencias, para realizar un seguimiento constante de la evolución del tiempo. Desde el Ayuntamiento recuerdan que las medidas podrán modificarse si la meteorología lo requiere.