Con la vista en los barrancos de Alicante: de Albufereta a San Gabriel

La lluvia volvió a mirar a Alicante de frente. Y la ciudad, como cada vez que el cielo amenaza con desbordarse, fijó su atención en los mismos lugares: los barrancos. Esos cauces silenciosos que, cuando el agua llega con fuerza, se convierten en arterias vivas capaces de partir playas, inundar calles o recordar que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Desde el barranco del Juncaret, que muere en la Albufereta, hasta el barranco de las Ovejas, en San Gabriel, los efectos de la dana Alice han devuelto a la superficie los viejos temores de los vecinos.

Este viernes, con la alerta roja activada, el agua dejó su firma en la ciudad. En la Albufereta, el mar y la tierra se separaron otra vez: la playa amaneció "partida" en dos. El barranco del Juncaret, convertido en torrente, arrastró arena y residuos hasta abrirse paso hacia el mar. Allí, los bomberos vigilaban desde primera hora para impedir el paso a los curiosos, mientras las piedras de la escollera, normalmente ocultas bajo la arena, quedaban al descubierto como cicatrices de un litoral que no termina de cerrarse.

Albufereta: la playa partida

"Con cada temporal nos ocurre lo mismo", lamenta Ernesto Jarabo, presidente de la Asociación de Vecinos de la Albufereta. Frente al cauce del Juncaret, Jarabo señala la escollera que debería proteger la playa: "El drenaje se colocó en 2019, el problema es que desde entonces ha habido lluvias intensas y las piedras se mueven, pero lo que no se hace es el mantenimiento. No se recolocan bien y entonces el agua se lleva la arena. Eso sí, la obra ha evitado muchas inundaciones. El problema es de mantenimiento", señala Jarabo.

Este viernes en el cauce, entre las piedras, se mezclaban ramas, bolsas de plástico y hasta un parachoques. La escollera de piedra, de unos diez metros de longitud, fue construida en 2019 por la Jefatura Provincial de Costas para frenar la pérdida de sedimentos en la desembocadura del Juncaret. Sin embargo, cada temporal vuelve a dejarla al aire.

Una mujer camina este viernes por la playa de la Albufereta pese a la alerta roja. / Héctor Fuentes

"Siempre ocurre lo mismo. En cuanto cae agua, la playa se la come. Quizás podrían poner más canalizaciones, pero cuando llueve como ayer es inevitable", cuenta Ignacio Gambande, vecino del barrio. A unos metros, y con la mirada puesta en lo que quedaba de playa, Pepa García, le da la razón: "Gracias a la canalización del barranco no se inunda el barrio, pero la playa se rompe. Las piedras al aire son peligrosas y nadie encuentra una solución que contente a todos".

Contemplando la playa "partida", Vicente Devesa, vecino del barrio, añade otro matiz. "El canal está limpio normalmente, pero más arriba hay cañares y a veces se emboza. Falta mantenimiento, eso es lo que hay". La escena se repite tras cada temporal: el Ayuntamiento acomete labores de reposición de arena, pero los vecinos denuncian la falta de un plan definitivo. La Albufereta se cura cada año, pero nunca sana del todo.

San Gabriel: el respeto al cauce

A pocos kilómetros, en el sur de la ciudad, el barranco de las Ovejas también ha sentido el golpe del temporal. Los vecinos de San Gabriel lo miran con respeto, conscientes de que, cuando el agua gana velocidad, no hay margen para el descuido.

"El barranco tiene una cuenca muy grande, no solo recoge agua de Alicante, sino que llega hasta el Maigmó", explica Paz Sotodos, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Gabriel. "Este temporal se comportó bien, lo acababan de limpiar y eso ayuda. Pero lo peor fue la avenida de Elche, que siempre se inunda en el mismo punto. No hay un buen sistema de evacuación y las vías del tren actúan como barrera. Además, las calles paralelas al barranco necesitan una red separada: se han hecho obras, pero la calle sigue igual", denuncia Sotodos.

Caudal del barranco de las Ovejas este viernes tras las fuertes lluvias. / Héctor Fuentes

El cauce del barranco de las Ovejas está incluido en el Plan de Acción Territorial contra Inundaciones (Patrivoca) con nivel de peligrosidad 1. En sus orillas, los vecinos recuerdan como el agua se adueñó de las calles y los puentes este jueves, aunque no faltan quienes aprovechan para reclamar lo de siempre: más limpieza y cuidado en un cauce donde los restos de basura y enseres se acumulan de forma habitual.

"El problema no es solo el agua, es el mal olor", apunta Elvira Rodríguez. "Cuando llueve y baja el agua, tienes que pasar tapándote la nariz. Además, es un peligro, podría salirse por la carretera", destaca Rodríguez.

Para Pascual Belmonte, la limpieza que se realizó a finales de agosto ha sido clave: "Lo que habría que mejorar es la canalización de las calles paralelas, porque se siguen inundando. Parece que no tiene arreglo", destaca. Mientras, Esteban García apunta hacia el puente, oxidado y agrietado: "El puente está en malas condiciones y las calles también. Habría que mantener todo, no solo limpiar de vez en cuando".