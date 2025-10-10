Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Más dinero y estancias más largas en las becas Erasmus

La Generalitat amplía tanto el importe de las ayudas como los meses de financiación para beneficiar a cerca de 500 estudiantes de la Comunidad

Una estudiante de la UA en Bruselas, donde estudia con una beca Erasmus

Una estudiante de la UA en Bruselas, donde estudia con una beca Erasmus / INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha convocado las ayudas complementarias a las becas Erasmus+ para el curso 2025-2026, con una dotación récord de 850.000 euros, la mayor cantidad destinada por la Generalitat a este programa de movilidad estudiantil, según destacan desde la Generalitat.

Gracias a este refuerzo presupuestario, los estudiantes de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón podrán recibir financiación para estancias en el extranjero de hasta ocho meses, superando el límite de cinco meses que se aplicaba en convocatorias anteriores, aunque la movilidad fuera de mayor duración.

El Consell destaca la dotación récord de 850.000 euros para estudiar en el extranjero

Cultura del esfuerzo

El director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan, ha subrayado que esta convocatoria "se enmarca en el plan de becas universitarias de la Generalitat, que durante esta legislatura ha crecido con nuevas líneas de ayudas, ampliando el número de beneficiarios y reconociendo la cultura del esfuerzo. Solo en 2025, este plan ha conseguido una inversión global de más de 30.000 euros".

"Con el incremento del importe de estas becas Erasmus+, el nuevo presupuesto permitirá financiar a cerca de 500 universitarios y estudiantes de enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad Valenciana, que podrán cursar parte de sus estudios en instituciones europeas en el marco del programa Erasmus+", ha añadido el director general. 

Los erasmus de la UA visitan el castillo de Santa Bárbara

Los erasmus de la UA visitan el castillo de Santa Bárbara

PILAR CORTÉS

Plazo y forma de presentación

La convocatoria se ha publicado este martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ( DOGV ) y pueden presentarse las solicitudes telemáticamente hasta el 22 de octubre por las entidades gestoras de las becas Erasmus+ (universidades del sistema universitario de la Comunidad y centros adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas-ISEACV).

EL canal es el procedimiento habilitado por la Dirección General de Universidades.

Noticias relacionadas y más

Web oficial

Toda la información y el acceso al trámite pueden consultarse en la web oficial . Con esta convocatoria, "el Consell refuerza su compromiso para que ningún estudiante alicantino (y del resto de la Comunidad) vea limitadas sus oportunidades académicas por razones económicas, potenciando al mismo tiempo la excelencia y proyección internacional del alumnado", finaliza Educación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
  2. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  3. Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
  4. Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
  5. Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
  6. La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
  7. Sanidad supervisa a un centenar de personas por una intoxicación tras comer en un restaurante de Alicante
  8. Aviso rojo por la dana Alice: La Generalitat envía un Es Alert en el litoral sur de Alicante 19 horas antes

El Cine Ideal de Alicante cumple cien años ante un futuro incierto

El Cine Ideal de Alicante cumple cien años ante un futuro incierto

Atención, estudiantes de Alicante: más dinero para las becas Erasmus

Atención, estudiantes de Alicante: más dinero para las becas Erasmus

Las Hogueras ya tiene nuevo espacio para la Gala de Candidatas 2026: del Rico Pérez al centro de Alicante

Las Hogueras ya tiene nuevo espacio para la Gala de Candidatas 2026: del Rico Pérez al centro de Alicante

Olcina: "El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta"

Olcina: "El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta"

Alerta roja: la dana Alice deja ya casi 120 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Alerta roja: la dana Alice deja ya casi 120 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Última hora de la alerta roja en Alicante: Así baja el Segura en el punto de Almoradí donde se rompió la mota en la dana de 2019

Última hora de la alerta roja en Alicante: Así baja el Segura en el punto de Almoradí donde se rompió la mota en la dana de 2019

AIJU revoluciona la salud mental con IA y terapias inmersivas en el metaverso

AIJU revoluciona la salud mental con IA y terapias inmersivas en el metaverso

Los adolescentes con trastornos de alimentación tendrán un hospital de día en Alicante

Los adolescentes con trastornos de alimentación tendrán un hospital de día en Alicante
Tracking Pixel Contents