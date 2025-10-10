Más dinero y estancias más largas en las becas Erasmus

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha convocado las ayudas complementarias a las becas Erasmus+ para el curso 2025-2026, con una dotación récord de 850.000 euros, la mayor cantidad destinada por la Generalitat a este programa de movilidad estudiantil, según destacan desde la Generalitat.

Gracias a este refuerzo presupuestario, los estudiantes de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón podrán recibir financiación para estancias en el extranjero de hasta ocho meses, superando el límite de cinco meses que se aplicaba en convocatorias anteriores, aunque la movilidad fuera de mayor duración.

El Consell destaca la dotación récord de 850.000 euros para estudiar en el extranjero

Cultura del esfuerzo

El director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan, ha subrayado que esta convocatoria "se enmarca en el plan de becas universitarias de la Generalitat, que durante esta legislatura ha crecido con nuevas líneas de ayudas, ampliando el número de beneficiarios y reconociendo la cultura del esfuerzo. Solo en 2025, este plan ha conseguido una inversión global de más de 30.000 euros".

"Con el incremento del importe de estas becas Erasmus+, el nuevo presupuesto permitirá financiar a cerca de 500 universitarios y estudiantes de enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad Valenciana, que podrán cursar parte de sus estudios en instituciones europeas en el marco del programa Erasmus+", ha añadido el director general.

PILAR CORTÉS

Plazo y forma de presentación

La convocatoria se ha publicado este martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ( DOGV ) y pueden presentarse las solicitudes telemáticamente hasta el 22 de octubre por las entidades gestoras de las becas Erasmus+ (universidades del sistema universitario de la Comunidad y centros adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas-ISEACV).

EL canal es el procedimiento habilitado por la Dirección General de Universidades.

Web oficial

Toda la información y el acceso al trámite pueden consultarse en la web oficial . Con esta convocatoria, "el Consell refuerza su compromiso para que ningún estudiante alicantino (y del resto de la Comunidad) vea limitadas sus oportunidades académicas por razones económicas, potenciando al mismo tiempo la excelencia y proyección internacional del alumnado", finaliza Educación.